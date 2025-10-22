Netflix ha iniciado uno de sus proyectos más ambiciosos al anunciar una serie centrada en la legendaria familia Kennedy. Basada en el libro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 de Frederik Logevall, la producción explorará las vidas, amores y tragedias de esta influyente dinastía política, comenzando en la década de 1930. El actor Michael Fassbender ha sido confirmado para interpretar a Joe Kennedy Sr., el patriarca de la familia, en este drama que se perfila como el equivalente estadounidense de The Crown.

Una perspectiva ampliada sobre la familia Kennedy

La familia Kennedy ha sido un elemento central en la cultura estadounidense durante décadas. Después de varias películas biográficas centradas en el presidente John F. Kennedy, Netflix pretende ofrecer una perspectiva más amplia, explorando también la figura de Joe Kennedy Sr. El libro de Logevall, que sirve de base para la serie, arroja luz sobre los orígenes del poder y la fortuna familiar. Este aspecto es fundamental para la narrativa propuesta, incluyendo temas polémicos como las supuestas conexiones de Joe Sr. con figuras del crimen organizado durante la Ley Seca. El enfoque de la serie, por lo tanto, se balancea entre lo íntimo y lo político.

El contexto histórico y su relevancia actual

La vida pública y privada de la familia Kennedy se asemeja a una mitología moderna en Estados Unidos. A través de esta serie, los espectadores podrán comprender cómo sus decisiones y circunstancias moldearon parte de la estructura política y social del país. El drama de los Kennedy no solo refleja sus intrigas y relaciones internas, sino que también ilustra cómo estas repercutieron y se amplificaron en la esfera pública. Mostrar los desafíos y dilemas de la familia, incluida la lucha de JFK por salir de la sombra de su hermano mayor, ofrece una reflexión sobre el poder, la ambición y la vulnerabilidad en la historia contemporánea.

Un equipo de talentos para un proyecto de envergadura

Detrás de este ambicioso proyecto de Netflix hay un equipo notable de talentos. Sam Shaw, conocido por su trabajo en Masters of Sex, será el showrunner, mientras que el cineasta danés Thomas Vinterberg dirigirá el episodio inicial y el final. Esta serie no es el único intento reciente de revivir la historia de los Kennedy, ya que otros proyectos, como la serie de antología de Ryan Murphy, también exploran facetas de la familia. No obstante, es la profundidad narrativa y la calidad de producción lo que distingue la propuesta de Netflix, reflejando un esfuerzo por contextualizar los mitos y los hechos detrás de una de las familias más famosas del siglo XX.

