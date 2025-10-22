En el cine, son pocas las ocasiones en que un animal ha protagonizado una película con un impacto tan notable como Indy, el perro de la raza retriever de Nueva Escocia en la película Good Boy. Bajo la dirección de Ben Leonberg, el filme desafió las convenciones del cine de terror al ofrecer una narrativa desde la perspectiva del perro.

Este enfoque requirió un proceso de filmación extenso y adaptado a las necesidades del can, lo que elevó la producción a 400 días distribuidos a lo largo de tres años. Un perro de Nueva York conquistó el cine de terror, guiando la cámara y redefiniendo el género con su inusual punto de vista. La odisea cinematográfica de Good Boy demuestra la fuerza de los lazos emocionales y la paciencia en una producción única, realizada por Ben Leonberg y su equipo.

El proyecto singular de Indy: cómo se llevó a cabo

La producción de Good Boy comenzó como un experimento íntimo y peculiar. Desarrollada por el director Ben Leonberg y su esposa, Kari Fischer, la película surgió de la decisión de rodarla completamente desde la perspectiva de su perro, Indy. Desde el principio, los cineastas supieron que debían trabajar considerando las limitaciones y particularidades del animal, ubicando la cámara a 48 centímetros del suelo para capturar el mundo tal como Indy lo percibía.

Esto exigió soluciones creativas en cada secuencia, comprometiendo a todos los involucrados. Ben Leonberg describe cómo su método se centró en la paciencia, dedicando varias horas al día para grabar pequeños segmentos que, al final, construirían la visión completa. Se trató de una labor meticulosa que, aunque compleja, dio como resultado una narración genuina y única, mostrando la película tal como fue concebida: desde el punto de vista de Indy.

Estímulos creativos y el papel de Indy

Durante la filmación, lo que hizo destacar a Good Boy fue la ausencia de entrenamiento dramático en Indy. A diferencia de otras producciones que emplean técnicas complejas para adiestrar animales, Indy brilló gracias a su naturaleza curiosa y su obediencia básica, reflejo del fuerte vínculo emocional con sus cuidadores.

La conexión natural entre Indy y la pareja fue esencial para capturar las emociones genuinas que las escenas más intensas y dramáticas requerían. El equipo creativo encontró métodos innovadores para estimular la curiosidad de Indy frente a la cámara.

Los momentos de mayor tensión, lejos de provenir del miedo real del perro, fueron resultado de estímulos cuidadosamente diseñados que Ben Leonberg y su equipo emplearon para generar las reacciones deseadas, llevando el poder de la narrativa cinematográfica a otro nivel.

Good Boy llega a los cines argentinos este jueves 23 de octubre.

