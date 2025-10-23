La ex Bandana Lissa Vera denunció la pareja de la cantante Lourdes Fernández, Leandro García Gómez, este jueves cerca de las 14 horas en la Oficina de Violencia de Género (OVG) de la calle Lavalle, en Tribunales. "No solo temo por ella, también temo por mí", declaró en el móvil de la 750.

Vera dio detalles ante la prensa de la relación entre Fernández y García Gómez, quien ya tiene una denuncia por violencia de género en su contra, radicada en 2022 por la propia cantante, que como solista se presenta bajo el nombre Lowrdez.

Tras horas de preocupación y una denuncia por averiguación de paradero, Lourdes Fernández reapareció en redes sociales con un video que llevó alivio a sus seguidores y familiares. La artista explicó que se encontraba con gripe desde hacía varios días y que recién se despertaba cuando se enteró del revuelo generado por su ausencia.

"Es una persona que de repente hace una denuncia, después retrocede en chancletas, baja todo y después aparecen videos en los que dice que él es el mejor", dijo Vera ante los medios de comunicación, en las puertas de Tribunales. "Yo siempre dije que nos agarrabamos de las mechas, y el motivo por el que yo tengo problemas con ella es por esta situación", agregó la rapera.

Así daba aviso en redes sociales la ex Bandana.

Según las delcaraciones de Lissa Vera, Lowrdez no quiere que su excompañera de banda hable de Leandro García Gómez ante los medios de comunicación. "No quiere que diga que es víctima de violencia cuando todo el mundo lo sabe, no solamente yo, si no personas de la televisión también", aseguró la cantante.

Y concluyó: "Yo espero que la Justicia tenga una solución, no sé de leyes, lo único que vengo a hacer acá es, como ciudadana, a tratar de proteger a alguien que quiero porque es una amiga y porque yo también corro peligro, porque así como enloqueció con Lourdes puede enloquecer conmigo. Él (Leandro García Gómez) generalmente se pelea con mujeres y toma represalias con las mujeres".

