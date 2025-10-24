Rita lado B es una invitación a viajar por los ancestros, los dolores, las risas y los amores de Rita Segato. Un encuentro con el corazón de una de las pensadoras más importantes de la contemporaneidad, una suerte de “rock star”, reconocida por lo incómodo de sus pensamientos. Gabriela González Fuentes es una documentalista venezolana exiliada en Buenos Aires. Rita vivió más de 40 años un exilio que se inició en Caracas. Este encuentro de desarraigos, es el punto de partida de un viaje cómplice, en el cual la identidad, la maternidad, y los sueños se entretejen en un relato humano, al tiempo que Rita se reencuentra con su lugar y sus amores.

¿Cómo surge la idea de hacer Rita lado B?

--Te diría que tiene dos costados ese proceso, uno quizás más teórico, más estructurado de mi parte y después la bondad de Rita y la forma en que se compartió. Hay algo que siempre hablamos las feministas que tiene que ver con la politicidad femenina, con la forma en que las mujeres nos relacionamos, pensamos, hacemos red. Tenemos muchas películas donde vemos expertas o expertos catedráticos que desde un lugar como del saber oficial, la universidad, la investigación, la cátedra, lugares históricamente masculinos que están legitimados como en un formato del saber, son solemnes y tienen una forma de construir el discurso quizás menos vinculada a la emoción o lo afectivo. Y yo pensaba, cómo hablar de que las mujeres tenemos una politicidad femenina, una forma de construir redes, encuentros, pensamiento, de combinar las tareas de cuidado con los proyectos más personales, pero no solo contarlo en la palabra, sino contarlo en la forma. Para mí el reto de la película era cómo hacer un retrato de Rita, uno de las grandes referentes feministas de Argentina y del mundo. Poder entrar en esa intimidad y ver cómo toma café una pensadora en la mañana, cómo se lava los dientes, cómo atiende el teléfono bajando una escalera con una: era un poco atrevido entrar en ese nivel de intimidad y Rita entró en complicidad total.

Marcha del 8 de marzo en Chile.





Es el gran hallazgo de la película...

--Sí, creo que lo que tiene de divertida la película, y lo voy entendiendo cada vez más con las proyecciones, cada vez que tenemos encuentros con otras mujeres que la ven, es que nos vemos todas un poco en ese desorden que son nuestras vidas, pero en las que vamos sobreviviendo, inventando y soñando. Y es algo que siempre escondemos un poco. Una llega a una reunión como si antes no hubiera dejado a un hije en la escuela, pasado por la farmacia, por hacer las compras, como si no hubiera un detrás de la vida de una, que es la nos construye. Entonces, en la peli, justo ese lado es el no vamos a esconder, porque la vida se trata de esto también. Creo que la peli en estos momentos es como una especie de bálsamo porque las que estamos del lado de la vida queremos construir desde la dulzura, sin querer, como dice Rita también, blanquearnos, ni convertirnos en hombres poderosos, ni en los del norte, ni en otros. Parte del camino de lo que está proponiendo el feminismo es que dejemos de perseguir ser ese otro bélico y hacer un camino de encuentro con estas que somos. Encontrarnos con estas que somos es no solo aceptar, sino reivindicar y ver el power de nuestro lado B.

Esto que estás diciendo también conecta el pensamiento de Rita sobre la lucha constante por la descolonización, ¿es así?

--Totalmente, todavía el pensamiento del llamado primer mundo, de los países colonialistas, que viven en guerra, invadiendo a los demás, es bastante central y nosotras tenemos este continente maravilloso que no ha entrado en guerra con nadie, salvo cuando vienen las potencias imperialistas a hacernos pelear por el petróleo y por los recursos naturales. Tenemos tanto para aportar. Lo que pasa es que es tan fuerte la dominación que no nos permite vernos. Y eso es para Rita una de sus militancias, autorizarnos a hablar. Una de las cosas que pasa con la peli cuando una piensa en Rita como una referenta y la ves con todos los quilombos que tiene, con las contradicciones, dudando, también te devuelve esto que hablamos de que vas a los colegios y tienes a todos los próceres, hombres blancos a caballo, y claro, tú dices, ‘si estos son los que hacen la patria, yo me le parezco bastante poco’, pero cuando ves esa Rita que sabemos todas las cosas que ha hecho, todas las palabras que ha puesto a todas estas situaciones, para sistematizar nuestras luchas y nuestros procesos, siempre desde un lugar muy de la pluralidad del feminismo, ves la potencia.

La potencia de construir conocimiento e inteligencia colectiva, ¿no es cierto?

--Claro, ella dice que la antropología es una cajita de herramientas que hay que robársela a los países imperialistas, que fueron un poco los que la crearon pero como carrera para investigar a los pueblos y ver cómo dominarlos. Ella dice, ‘los antropólogos tenemos esas cajitas de herramientas para ver cómo funcionan los engranajes sociales. Lo que hay que hacer con esa cajita es ponerla al servicio de la comunidad para ver qué problemas tenemos y cómo resolverlos’. Entonces, cuando una ve a esa mujer con su cajita, que sabemos todo lo que ha hecho, decimos, se parece bastante a los problemas que yo tengo, se parece bastante a mi vida, y lo que nos devuelve es también la conciencia de nuestro propio poder, porque todos los días nos dicen que no podemos, que somos las que no sabemos. Pero tenemos un montón de cosas a favor para hacer y eso es lo que no quieren que veamos, porque cada vez que lo vemos tiemblan.

Además en la película se ve todo esa red, ese sostén. ¿Cómo se construye?

--Cuando le propuse a Rita hacer la peli, lo primero que aparece es su propia red y su familia: es ella y sus vínculos. La película muestra cómo somos las mujeres que estamos peleando por la vida todos los días y ese es el retrato que nos da Rita. La idea es que sea un espacio de construcción, de encuentro, de que conversemos, de que nos veamos, de que intercambiemos.



