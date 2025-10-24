La película 27 noches ha captado la atención del público y de la crítica tanto en cines como en plataformas digitales. Inspirada en la vida de la artista argentina Natalia Kohen, la cinta aborda de manera reflexiva y crítica el delicado equilibrio entre la autonomía de las personas mayores y las dinámicas de poder dentro de las estructuras familiares. Bajo la dirección y actuación de Daniel Hendler, y con una destacada participación de Marilú Marini, la película plantea preguntas esenciales sobre los límites de la autoridad médica y familiar.

La historia real que inspiró la película

La trama central de 27 noches sigue a Martha Hoffman, una mujer de 83 años que es internada contra su voluntad por sus hijas bajo la sospecha de un trastorno mental. La película, con un guion coescrito por Hendler, examina las acusaciones de derroche financiero que sus hijas utilizan como justificación para controlar su vida personal y restringir su libertad. En la vida real, el caso de Natalia Kohen estableció un precedente en la discusión sobre los derechos de las personas mayores, al revelar irregularidades en los procedimientos de salud mental. La película refleja los dilemas éticos presentes en estos casos, combinados con el tono humorístico y dramático que caracteriza el trabajo de Hendler.

Las interpretaciones de los actores

El trabajo actoral en 27 noches destaca por la complejidad y profundidad en el desarrollo de los personajes. Marilú Marini ofrece una interpretación notable como Martha Hoffman, capturando la esencia de una mujer decidida a vivir según sus propios términos. Daniel Hendler, quien además de dirigir interpreta al perito judicial, presenta la dicotomía de un testigo involucrado que debe discernir entre la verdad y la manipulación. Carla Peterson y Paula Grinszpan, en el papel de las hijas, completan el círculo familiar con interpretaciones sólidas, dinamizando el conflicto de intereses en torno a su madre en cada escena.

El diálogo entre el derecho y la libertad

El trasfondo jurídico de 27 noches plantea una crítica directa al sistema de internación psiquiátrica sin consentimiento en Argentina, cuestionando las dinámicas que afectan la dignidad y las libertades personales. Desde su estreno, se ha generado un debate sobre la Ley Nacional de Salud Mental de 2010, mostrando cómo la ficción puede contribuir al diálogo público sobre los derechos humanos. La película invita a los espectadores a considerar las implicaciones del poder médico y familiar, y su efecto en la autonomía de las personas mayores, un tema que sigue vigente en las políticas actuales.

