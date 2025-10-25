Es una película de ciencia ficción gótica estadounidense de 2025 escrita y dirigida por Guillermo del Toro, basada en la novela homónima de Mary Shelley de 1818. (Cine El Cairo, Cines del Centro y Nuevo Monumental).
