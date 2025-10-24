JP Morgan y la Argentina mantienen una relación tan prolongada como el propio ciclo del endeudamiento nacional. Desde los años ochenta, el banco norteamericano se erigió como actor central en la definición de políticas financieras y como socio recurrente de los gobiernos que apostaron a los mercados de deuda para sostener su programa económico. Su influencia no se limita a la intermediación: moldea diagnósticos, orienta expectativas e interviene en los momentos decisivos de cada ciclo.

Fue en esa década cuando la entidad fabricó la categoría de “mercados emergentes”, un concepto destinado a transformar las crisis de deuda de los países periféricos en oportunidades de negocio. Argentina fue su laboratorio preferido. En los noventa, las privatizaciones y la apertura financiera consolidaron el vínculo. Los bonos soberanos pasaron a ser mercancía global y la banca de inversión se instaló como árbitro del rumbo económico.

Esa relación no se interrumpió. En 2018, el país volvió a recurrir al financiamiento externo bajo el paraguas del stand-by del Fondo Monetario Internacional, con asesoramiento y colocaciones coordinadas por los mismos bancos que décadas atrás habían protagonizado la convertibilidad. JP Morgan fue nuevamente pieza clave. Un informe interno del banco de 2019 advertía que 81 por ciento de la deuda argentina estaba en moneda extranjera y que una variación cambiaria podía volverla impagable. El diagnóstico se cumplió con exactitud.

La circularidad es evidente: los actores que diseñaron el esquema de endeudamiento hoy se presentan como expertos en estabilidad. La lógica es siempre la misma: cada crisis abre un nuevo ciclo de negocios. En ese contexto, el interés del banco por volver a ocupar un rol activo en la economía argentina no sorprende. Su presencia reciente en Buenos Aires, dos días antes de las elecciones, renueva una vieja ecuación: la deuda como puerta de entrada y la política como garante.

Luis Caputo se reunió en forma reservada con Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, antes de la cumbre del banquero con Javier Milei -que fue breve en el marco de una cena-. Posteriormente, Caputo participó del evento principal del banco en la ciudad, que tuvo a Dimon como figura central y congregó a empresarios locales e internacionales, además de dirigentes políticos.

El ministro de Economía es un interlocutor habitual de Wall Street. Su paso por el sector privado, incluidos cargos en Deutsche Bank y la gestión de fondos internacionales, lo vincula directamente con los circuitos que ahora busca seducir. Desde su llegada al Palacio de Hacienda, Caputo reconstruyó la relación con los bancos globales y el Tesoro estadounidense. El objetivo inmediato es ampliar las fuentes de financiamiento y sostener el programa de estabilización monetaria.

El interés de JP Morgan va más allá de la coyuntura electoral. La entidad busca profundizar su presencia en sectores estratégicos como energía, minería y tecnología financiera. Su división de investment banking sigue de cerca la evolución de los bonos soberanos y de las empresas que operan en esos rubros. En paralelo, asesora a clientes internacionales con inversiones en el país y evalúa operaciones corporativas de largo plazo. Y también en la política internacional de la nación: el nuevo canciller, Pablo Quirno, también fue empleado de la entidad.

La elección de Buenos Aires como sede del encuentro anual del banco no es casual. En la antesala de los comicios, la capital argentina se transformó en escenario de un mensaje político y financiero: JP Morgan no solo observa, también interviene. Su desembarco simboliza un respaldo al modelo de apertura al capital externo y, al mismo tiempo, un reposicionamiento de la banca internacional como actor de peso en la economía local. Desde el entorno de Dimon evitaron pronunciarse sobre temas de política interna, pero destacaron el “compromiso de acompañar el proceso de normalización macroeconómica” impulsado por el Gobierno.

El vínculo entre el banco y el país está plagado de ejemplos. Desde los años ochenta hasta hoy, JP Morgan actuó como asesor, intermediario o comprador en distintos procesos de deuda. Cada etapa dejó una marca: más exposición al crédito externo, más condicionamientos y un papel creciente del sistema financiero global en la definición de la política económica.

La historia también registra voces críticas desde adentro. Hernán Arbizu, exvicepresidente del banco en Nueva York y en la banca privada de América Latina, denunció maniobras de fuga y evasión que involucraban a empresas argentinas y cuentas offshore. Extraditado a Estados Unidos en 2016, sus declaraciones expusieron el entramado paralelo que permitió sacar capitales del país bajo la fachada de operaciones legales.

La relación entre JP Morgan y la Argentina combina cercanía política, dependencia financiera y promesas recurrentes de estabilidad. Hoy, ese vínculo vuelve a escena con los mismos protagonistas y argumentos renovados: confianza, apertura, credibilidad. Detrás de cada palabra, la ecuación de siempre. La banca de inversión actúa, el gobierno asiente y la deuda vuelve a ocupar el centro del escenario.

El viaje de Dimon, la reunión privada con Caputo y la cumbre celebrada en Buenos Aires completan una postal conocida: el poder financiero internacional marcando presencia en la antesala de decisiones políticas clave. En los hechos, JP Morgan nunca se fue. Solo espera el momento oportuno para recordarle a la Argentina que la estabilidad, en su idioma, siempre se escribe con deuda.