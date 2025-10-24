Estados Unidos anunció este viernes sanciones financieras contra el presidente colombiano Gustavo Petro por presuntamente no combatir el narcotráfico, y recibió una fuerte respuesta del mandatario, quien prometió que no dará "ni un paso atrás". El Departamento de Tesoro estadounidense también impuso sanciones contra la esposa de Petro y uno de sus hijos, así como contra el ministro del Interior Armando Benedetti.

Se trata de una medida inusual. La lista de sanciones de Estados Unidos suele reservarse para capos de la droga, terroristas y dictadores implicados en graves abusos contra los derechos humanos. La decisión tuvo lugar el mismo día en que Estados Unidos anunció el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para sumarse a la ofensiva militar que ya opera desde agosto para "contrarrestar el narcoterrorismo" en América latina. Es la primera vez que un presidente de Colombia, el país que más produce cocaína en el mundo, recibe una sanción de este tipo.

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado. Bessent agregó que Petro "permitió el florecimiento de los cárteles de la droga y se negó a detener esta actividad".

"Gringos go home"

La reacción de Petro llegó de inmediato con duras palabras. "Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína", escribió el presidente de Colombia en la red X, donde agregó: "Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas".

Petro sostiene que los asesores de Trump son cercanos a narcotraficantes y asegura que los capos de la cocaína viven cómodamente en ciudades de Estados Unidos como Miami. El mandatario colombiano se opone además a los ataques de Washington contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que hasta el momento dejan unos 40 muertos.

Las medidas, publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), implican el bloqueo de cualquier propiedad que lo sancionados tengan en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales con medios de pago localizados en ese país. Sin aportar pruebas, Trump acusó a Petro de ser un "líder del narcotráfico" y anunció el fin de la ayuda económica a Colombia en represalia al alto nivel de producción de droga en el país sudamericano.

Las sanciones de este viernes también involucran a la esposa del mandatario, Verónica Alcocer, y a su hijo mayor Nicolás Petro, que está en medio de un juicio penal por supuestamente recibir unos 100 mil dólares para la campaña de su padre en 2022 de parte de un exnarcotraficante, condenado en su momento a prisión en Estados Unidos. El primogénito del mandatario asegura que el dinero no llegó a las finanzas de la campaña.

También fue sancionado Benedetti, el funcionario más cercano a Petro y uno de sus mayores aliados durante la carrera a la presidencia. Benedetti, exembajador de Venezuela y ante la FAO en Roma, se refirió a Estados Unidos como un "imperio" "injusto", cuya lucha antidrogas es "una farsa armamentista". "Para Estados Unidos un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Gringos go home", agregó el ministro del Interior.

EE.UU. considera que Petro "ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de "paz total", entre otras políticas, lo que ha llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína". Petro ha defendido su política contra las drogas, que sustituyó la estrategia de erradicación de cultivos por enfoque más social y de salud pública, y ha acusado a Trump de haber "calumniado e insultado a Colombia".