El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a protagonizar un cruce político con la senadora demócrata Elizabeth Warren. A través de su cuenta de X, Bessent la calificó como una “peronista estadounidense” y la criticó por cuestionar el multimillonario auxilio financiero que su país otorgó a la Argentina en medio del cierre parcial del gobierno federal.

Warren, una de las voces más críticas del partido demócrata, pidió explicaciones sobre el uso del Exchange Stabilization Fund, cuestionando la prioridad de destinar miles de millones a un país extranjero mientras cientos de miles de empleados federales permanecen sin salario debido al shutdown.

"Es una peronista estadounidense. Y lo único que disfruta más que malgastar sus impuestos es el tiempo de nuestra nación. Senadora, baje del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote por la reapertura del gobierno”, escribió el jefe del Tesoro, en un relato calcado al que los libertarios repiten en Argentina contra el peronismo.



