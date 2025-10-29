La intervención cambiaria realizada por el Tesoro de Estados Unidos en las semanas previas a las elecciones legislativas abrió un nuevo capítulo en el run run financiero de la city porteña. Según informes de consultoras privadas basados en datos del Banco Central, el equipo económico habría diseñado un instrumento especial para absorber los pesos que Scott Bessent, enviado del Tesoro norteamericano, recibió tras vender dólares en el mercado local para frenar la escalada cambiaria.

Los números del balance semanal del Banco Central revelaron que el jueves 23 se registró una colocación por 2,75 billones de pesos, bajo la forma de una letra de deuda que no fue informada oficialmente.

Aunque el instrumento figura como una letra de liquidez, similar a las extintas Leliq, su existencia no fue anunciada y sus condiciones permanecen en reserva: no se conocen plazo, tasa de interés ni cláusulas contractuales.

Desde la autoridad monetaria respondieron que “no hay información para suministrar por el momento”, mientras que el Ministerio de Economía evitó pronunciarse.

El trasfondo político agrega tensión. “Estados Unidos ganó mucho dinero con la elección”, declaró el presidente norteamericano Donald Trump tras el resultado electoral.

Operadores locales estiman que la intervención involucró entre 2000 y 2500 millones de dólares, cifra que coincide con ventas reportadas por bancos y sociedades de bolsa.

Consultoras del mercado estiman que la emisión de esta letra habría otorgado cobertura cambiaria al Tesoro estadounidense para evitar una pérdida ante una eventual devaluación. Según se planteó, es probable que se trate de un instrumento “dual”, es decir, que ajusta por tasa fija o por tipo de cambio, según convenga al tenedor.

A su vez, se señaló que “no sería razonable que Estados Unidos quedara expuesto en pesos sin cobertura”, aunque destacó que este tipo de letras no había sido emitido previamente por el Banco Central.

Por el momento no hay precisiones. Pero si el instrumento devenga intereses, se suma a los pasivos remunerados del Banco Central.