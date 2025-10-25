El abogado de la madre de Lourdes Fernández, Lowrdez, una de las integrantes del grupo musical Bandana que habría sido víctima de un presunto secuestro, sostuvo que la artista se encuentra “bien, acompañada por sus amistades”.

Yamil Castro Bianchi remarcó que el lunes se reuniría con la cantante, quien fue trasladada al Hospital Fernández tras el operativo de la Policía de la Ciudad en el edificio de Ravignani al 2100, barrio porteño de Palermo.

El letrado indicó que la damnificada está “bien” y que recibe contención de sus amigos: “Está acompañada de sus amistades”.

A su vez, remarcó en diálogo con NA que representa legalmente a Mabel López, progenitora de Lowrdez, aunque, si la compositora “lo decide, también la acompañaré”.

El novio de Fernández, Leandro García Gómez, se encuentra detenido por el delito de privación ilegítima de la libertad y este viernes se negó a responder preguntas durante su citación a declaración indagatoria.

El hombre brindó su versión de los hechos, señaló que la víctima “no quería salir de la casa” y que “fue el único que consumió drogas”.

García Gómez, que había sido denunciado en 2022 por violencia de género en perjuicio de la intérprete, está alojado en la alcaidía ubicada en la calle Beazley al 3800.