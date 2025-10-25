Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña quedaron a un partido de clasificarse para el cuadro principal del Masters 1000 de París gracias a los triunfos que lograron este sábado.

Etcheverry, cuarto preclasificado en la qualy, sumó un sólido triunfo por 6-2 y 6-4 sobre el español Pedro Martínez y ahora tendrá la chance de lograr su boleto para el último Masters 1000 de la temporada ante el neerlandés Jesper De Jong, que necesitó de tres sets para superar al polaco Kamil Majchrzak. Será el cuarto cruce entre ambos, en un historial que gana el platense 2-1, entre ellos el triunfo por 6-4 y 6-4 que consiguió en la serie de Copa Davis en septiembre pasado.

En tanto, Comesaña sumó un buen triunfo al derrotar 7-5, 6-1 al francés Luca van Assche y buscará su plaza en el torneo ante el belga David Goffin, en el tercer cruce entre ellos en las últimas tres semanas. En la primera ronda de Bruselas, la victoria le correspondió al marplatense por 7-6 (7-5), 6-4. Pero la semana pasada, en la qualy de Basilea, el triunfo fue para el ex top ten por 6-2, 7-6 (7-4).

En caso de ganar, Etcheverry y Comesaña se sumarán a Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Cerúndolo en el cuadro principal. Báez debutará ante el británico Cameron Norrie, mientras que Ugo Carabelli y Cerúndolo lo harán ante un jugador proveniente de la qualy.