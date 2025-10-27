La diputada nacional electa por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman consideró que la victoria de La Libertad Avanza (LLA) fue producto del “chantaje feroz de los Estados Unidos”, que depositó en la población la amenaza de que “si no ganaba (Javier) Milei se llevaba todo a un estallido” económico.

Por este motivo, la dirigenta indicó que el apoyo de Donald Trump con el rescate a la Argentina “fue el que definió la balanza”.

“Es un chantaje muy jodido decir que si no se votaba a Milei se llevaba todo a un estallido. Nadie quiere que de un día para el otro se disparen los precios ni el dólar, porque eso ya se vivió y nadie quiere pasar por esa experiencia”, analizó.

Además, durante una entrevista por Radio Splendid, Bregman se expresó “conforme” con la elección que ayer hizo la alianza de izquierda que ella integra, y que le garantizó cuatro bancas en Diputados.

“La Izquierda empieza a aparecer como una alternativa de lucha en la Ciudad. Fue una elección muy buena para nosotros, y yo lo tomo como un compromiso”, dijo.

De todas maneras, objetó que el resultado hubiera sido mejor “si hubiera habido un debate” entre candidatos. Al respecto cuestionó tanto el candidato por LLA, Alejandro Fargosi, como el representante de Fuerza Patria (FP) Itaí Hagman que “no quisieron debatir”.