Punto por punto, el nuevo ajuste en educación superior

La trampa del “Gatillo”: el plan del Gobierno para licuar salarios universitarios y anular la Ley de Financiamiento

El presidente Javier Milei impulsa un esquema presupuestario que elimina la movilidad por inflación y el blanqueo de adicionales.

Natalia López Gómez
Por Natalia López Gómez
El gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto para 2026 que busca desactivar la ley de financiamiento votada por el Congreso y consolidar la pérdida del poder adquisitivo salarial. (Andrés Macera)

