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Vidas flotantes

¿Qué lugar ocupa el arte?

Dentro de la vorágine cotidiana, ¿qué espacio hay para pensar de un modo bello y tierno la vida? En medio de la hostilidad, la autora de esta columna se hace preguntas a partir de experiencias y materiales que ve.

Eugenia Pérez Tomas
Por Eugenia Pérez Tomas
Almudena González en Prohibido matarse. Gentileza -

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