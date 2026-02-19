Omitir para ir al contenido principal
Cómo sigue la investigación

Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn

El cuerpo de la turista fue hallado por miembros de la Prefectura Naval 48 horas después de que desapareciera en el océano.

Sofia Devries (Redes Sociales)

Teatro: Ha muerto un puto

La escena de un escritor maldito

Por Alejandra Varela

La sesión será este jueves en Diputados

Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen

Por Eva Moreira

Terminan las pruebas

Franco Colapinto avanza a paso firme en Bahrein

Gremios, partidos políticos y organizaciones sociales

Paro general contra la reforma laboral: el mapa de las movilizaciones en CABA

Defendió las prácticas de verificación de edad

Zuckerberg defendió en juicio a Instagram y criticó a usuarios por mentir sobre edad

Comunicado del colectivo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)

Solidaridad frente al “bloqueo criminal de Trump” a Cuba

El Gobierno enviaría su propio proyecto

Milei busca modificar la ley de financiamiento universitario: los gremios, en alerta

Las autoridades de Essex exigen la colaboración de testigos ante sospechas de trata

La policía británica evalúa datos de vuelos privados en Stansted por el caso Epstein

Contra la reforma laboral

Paro general de la CGT: cuáles son las líneas de colectivos que funcionan este jueves

La resistencia a la reforma de Milei

La CGT ratificó el paro: “Va a ser contundente y paralizará al país de punta a punta”

La edición en papel se retoma mañana

Hoy Página/12 se lee en web

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de febrero de 2026

La emblemática fábrica de neumáticos despidió a sus 925 empleados

Cerró Fate y expuso la crisis del modelo Milei

Por Leandro Renou

El caso de Fate no es un caso aislado sino una tendencia

El “industricidio” libertario

Por Juan Garriga

Se proyecta sobre febrero la aceleración de los precios en enero

La suba de los alimentos presiona sobre el IPC de febrero

Sociedad

Inquietud entre vecinos y turistas

Temblor en Mar del Plata: hubo un sismo de 4,9 puntos bajo el mar

Cielo nublado en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de febrero

Deportes

Ex River y San Lorenzo

Boca acordó la llegada de Adam Bareiro: sus números en el fútbol argentino

Los empleados de Utedyc no prestarán servicio en los estadios

Suspendieron por el paro los cuatro partidos de mañana del Torneo Apertura

El entrenador de River se mostró confiado en el futuro

Marcelo Gallardo: “Hicimos un gran partido dentro de la complejidad del momento”