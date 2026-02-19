Omitir para ir al contenido principal
Una madre y su hija desaparecieron en un arroyo en pleno temporal

Arrastradas por el agua

Patricia Mena (32 años) y Kiara Barrios (10) son buscadas desde el jueves a la mañana, cuando fueron arrastradas por el agua producto de un fuerte temporal.

Madre e hija desaparecidas en un arroyo de Entre Ríos. (Imagen Web)

Teatro: Ha muerto un puto

La escena de un escritor maldito

Por Alejandra Varela

Según Indec, 2,3% en enero. Materiales, lo que más aumentó

Sube el costo de la construcción

Reforma laboral y tensión federal

Los ministros de siete provincias piden explicaciones al Consejo Federal del Trabajo

Cómo sigue la investigación

Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn

La sesión será este jueves en Diputados

Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen

Por Eva Moreira

Defendió las prácticas de verificación de edad

Zuckerberg defendió en juicio a Instagram y criticó a usuarios por mentir sobre edad

Comunicado del colectivo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA)

Solidaridad frente al “bloqueo criminal de Trump” a Cuba

Reclaman “la hora de los mercados”

Por Juan Carlos Junio

"La ley nos retrotrae a la esclavitud", dijo el diputado

Martín Menem y el regalo que no quiso recibir: Pietragalla le dejó una cadena en el estrado

Detenciones arbitrarias en un nuevo megaoperativo

Violenta represión frente al Congreso mientras Diputados debate la reforma laboral

“Se los digo sin vueltas"

Paro de la CGT: Alejandra Monteoliva amenazó con reprimir a los manifestantes que marchen al Congreso

Según Indec, 2,3% en enero. Materiales, lo que más aumentó

Sube el costo de la construcción

Apoyó la reforma laboral, pero dio un mensaje lavado sobre la intervención de Milei a la estadística

El FMI mira para otro lado con el caso INDEC

"Estamos profundamente comprometidos"

El FMI respaldó la reforma laboral de Javier Milei

Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones

El Gobierno extendió el RIGI por un año y agregó al sector tecnológico

Cómo sigue la investigación

Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn

Gremios, partidos políticos y organizaciones sociales

Paro general contra la reforma laboral: el mapa de las movilizaciones en CABA

Inquietud entre vecinos y turistas

Temblor en Mar del Plata: hubo un sismo de 4,9 puntos bajo el mar

El entrenador dirigirá su último partido ante Sarmiento de Junín

Eduardo Domínguez se va de Estudiantes y llegaría Demichelis

Se inicia una nueva temporada del torneo internacional

El Súper Rugby Américas, la plataforma para llegar a Los Pumas y los seleccionados de Sudamérica

Se mostró como el mejor piloto fuera de los equipos dominantes de la parrilla

Fórmula 1: Colapinto terminó sexto y séptimo en las sesiones de Bahréin

Duelo clave en La Bombonera que podría definir la continuidad de Úbeda

Boca recibe este viernes a Racing por la Liga Profesional