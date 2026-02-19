Omitir para ir al contenido principal
Endrit Nika la tiró de un sexto piso en la República de Kosovo

Condenaron al femicida de María Clara Urdangaray

La pena fue de 18 años de prisión y la familia de la joven argentina -presente en el juicio- apelará en busca de una condena mayor.

María Clara Urdangaray y su femicida, Endrit Nika. (Imagen Web)

Avanza la mano dura oficialista

Bullrich anunció que hay dictamen del Senado para el Régimen Penal Juvenil

Según Indec, 2,3% en enero. Materiales, lo que más aumentó

Sube el costo de la construcción

Cómo sigue la investigación

Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn

La sesión será este jueves en Diputados

Esclavitud laboral: con ayuda de los aliados, el Gobierno logró el dictamen

Por Eva Moreira

Por las protestas contra la reforma laboral

Stornelli se sube a la denuncia de “terrorismo” del Gobierno

Balazos y gases frente al Congreso

La marcha de los gremios combativos terminó con represión y decenas de heridos y detenidos

Por Matías Ferrari

Un Chivo en el cajero

Por Carlos Rozanski

Polémica por los datos de precios y de declaración de ingresos de la EPH

Distribución del ingreso estable, en medio de las críticas al Indec

Por Mara Pedrazzoli

No convenció la oferta de De Narváez

Se suspende la venta de Carrefour

La CNV busca atraer a los dólares no declarados beneficiados por la Ley de Inocencia Fiscal

Del colchón al mercado

Según Indec, 2,3% en enero. Materiales, lo que más aumentó

Sube el costo de la construcción

Endrit Nika la tiró de un sexto piso en la República de Kosovo

Condenaron al femicida de María Clara Urdangaray

Es parte de la lucha del departamento de Estado de EE.UU. contra la regulación de contenidos en Internet

Un portal oficial para difundir fakes y mensajes de odio en Europa

Una madre y su hija desaparecieron en un arroyo en pleno temporal

Arrastradas por el agua

Cómo sigue la investigación

Qué reveló la autopsia sobre la muerte de Sofía Devries, la joven que buceaba en Puerto Madryn

El trofeo original llegó al país y se exhibe en el predio de La Rural

La Copa del Mundo hizo su parada en Buenos Aires

El entrenador dirigirá su último partido ante Sarmiento de Junín

Eduardo Domínguez se va de Estudiantes y llegaría Demichelis

Se inicia una nueva temporada del torneo internacional

El Súper Rugby Américas, la plataforma para llegar a Los Pumas y los seleccionados de Sudamérica

Se mostró como el mejor piloto fuera de los equipos dominantes de la parrilla

Fórmula 1: Colapinto terminó sexto y séptimo en las sesiones de Bahréin