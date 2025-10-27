El Santos, concentrado en evitar el descenso en el fútbol brasileño, aún no inició negociaciones para renovar a Neymar, aunque la "tendencia" es que se quede más allá de 2025, según el presidente del club, Marcelo Teixeira.

Neymar, de 33 años y con contrato hasta diciembre, está en rehabilitación para volver a las canchas recién en noviembre. Diversas lesiones lo limitaron para jugar sólo 13 de los 29 partidos disputados por el Peixe en el Brasileirão 2025, con tres goles anotados.

"El Santos está centrado en la competición. Cada partido es una final", dijo Teixeira el último domingo a la prensa, tras un empate 2-2 con Botafogo.

El contacto con el padre y agente del futbolista, Neymar Santos Sr, es "constante", aunque "aún no hemos hablado de una renovación. Lo evaluaremos en su momento", manifestó Teixeira, quien aclaró, sin embargo, que "la tendencia es que Neymar se quede".

El ex astro del Paris Saint-Germain y Barcelona regresó al club donde se formó a principios de año y hasta ahora encadenó dos contratos de seis meses cada uno.

"El proyecto (de la vuelta de Neymar) no es a seis meses; siempre estuvo enfocado en el Mundial (de 2026), para el Santos y para Brasil. Vamos a evaluar, ver las cuestiones financieras y las condiciones técnicas del jugador", afirmó.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña con 79 goles, Neymar jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una lesión que lo sacó de la cancha por meses.

Aunque el actual seleccionador del Scratch, el italiano Carlo Ancelotti, mantuvo las puertas abiertas para el atacante de cara al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, aún no lo convocó en lo que va de su ciclo, iniciado en junio.

El Santos, mientras tanto, lucha por la permanencia en la Primera División del campeonato brasileño. Con nueve compromisos por jugar, el histórico equipo de Pelé está en la decimosexta posición de la tabla, que marca el límite de la salvación, con 32 puntos. Le sigue el Vitória, con 31 unidades, pero un partido más.