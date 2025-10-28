El Gobierno oficializó este martes el pago del bono de $70.000 en noviembre, para jubilados que perciban el haber mínimo. La medida se dio a conocer a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, las jubilaciones mínimas durante noviembre serán de $403.052 con el bono incluido, ya que el haber inicial para el próximo mes fue fijado en $333.052 pesos, a partir del aumento del 2,01%, determinado en línea con la inflación de septiembre.

Para los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $333.052 pero queden por debajo de los $403.052, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

El bono podrán cobrarlo los siguientes beneficiarios:



Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

Cabe remarcar que el Bono de $70 mil se encuentra congelado desde el inicio de las gestión de Javier Milei, mientras que los jubilados fueron uno de los sectores más afectados por el brutal ajuste implementado por el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

