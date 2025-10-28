A tres días del inicio de noviembre, la primavera se tomó un descanso. El ingreso de una masa de aire polar provocó un fuerte descenso de las temperaturas en el sur y centro del país, provocando que las mínimas se mantengan por debajo de los dos dígitos y las máximas se mantengan dentro de rangos otoñales. ¿Hasta cuándo se quedará el frío en la Ciudad?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que la caída de las temperaturas que comenzó este lunes se debe al ingreso de una masa de aire polar desde el sur del país.

A raíz de este fenómeno, en las provincias del sur y el centro del país hasta mitad de esta semana se registrarán temperaturas mínimas inferiores a los 10 °C. El jueves, la temperatura comenzará a aumentar paulatinamente, por lo que el viernes se estima que en la Ciudad y sus alrededores recuperen valores más propios de la primavera.

Cómo estará el tiempo en el AMBA: ¿Sigue el frío?

El SMN pronosticó para los próximos días en la Ciudad y sus alrededores un descenso de temperaturas hasta este miércoles y luego un leve ascenso hacia el fin de semana. Cómo estará día a día.

Este martes en la Ciudad el cielo estará mayormente nublado. La temperatura mínima fue de 8 grados y la máxima llegará a los 16 grados, con una humedad del 72 por ciento y viento del sureste.

El miércoles la mínima será de 9 grados y la máxima de 18 grados, con lloviznas por la mañana, con viento del noreste rotando hacia el este, cielo mayormente nublado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora a partir de la tarde.

Para el jueves se mantentendrá la nubosidad y la temperatura mínima superará los dos dígitos: será de 13 grados, en tanto que la máxima llegará a los 18 grados con viento del noreste.

El viernes regresará la primavera. La temperatura mínima será de 11 grados, con cielo parcialmente nublado, y la máxima llegará a los 22 grados.

El fin de semana arrancará nublado. El sábado el termómetro oscilará entre los 15 y los 23 grados, con cielo parcialmente nublado, mientras que el domingo la mínima será de 9 grados y la máxima de 22 grados. El lunes se consolidará la suba del termómeto, con registros que irán de los 14 a los 24 grados y vientos del suroeste.











