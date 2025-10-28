Por la 750, el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, advirtió sobre las consecuencias de una reforma laboral regresiva: “Nada bueno podemos esperar de un Gobierno que ya no vale la pena seguir describiendo, que ratifica permanentemente cuál es su norte, que es el ajuste, del ajuste, del ajuste que cae sobre los más débiles”.

“El mundo del trabajo va a su fin. No solamente por las nuevas normas, sino porque no va a haber una recuperación en la economía real. Porque no se lo plantea, porque no es lo que les interesa. Entonces, podrán pedir que se reactive la actividad industrial, pero no va a ocurrir”, afirmó en tono dramático.

Tras lo que dijo: “La informalidad no se resuelve con reformas laborales. Esto ya lo hemos visto. Tenemos experiencias propias que lo demuestran. Pero los sectores dominantes repiten la idea de la reforma laboral”.

“Creer que va a pasar una reforma de jornada de 12 horas y de pago de indemnizaciones en cuotas, ya me da la impresión de que ni siquiera con el resultado electoral del domingo van a poder hacerlo pasar. Yo quiero recordar que un escenario parecido, nada es igual, fue el que hubo después de las elecciones de Macri de medio término, donde creyó que tenía todo el poder”, afirmó.

La reforma laboral con la que sueña Milei

La reforma laboral se basa en las viejas ideas de la derecha tradicional argentina de desregular el mercado laboral, lo que según la tesis libertaria abriría una supuesta etapa de beneficios para todos, pero que termina validando una quita de derechos para los trabajadores activos y una normalización de la flexibilización y los contratos basura.

En concreto, de lo que dijeron hasta ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, Milei y el portavoz Manuel Adorni se desprende que la reforma incluiría la eliminación de las paritarias y su reemplazo por "negociaciones libres", el fin de la indemnización por despidos, la imposibilidad por ley de realizar juicios laborales, la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, y la posibilidad de elegir la moneda en la que cobrar los sueldos, entre otras cosas.

Hace unos días, además, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, blanqueó en el Congreso de la Nación al participar de un plenario de comisiones durante el proyecto de ley de Presupuesto 2026 que la intención es que se negocien aumentos por mérito.

Otro apartado importante tendría que ver cambios para que el empleo registrado se parezca lo más posible a la informalidad en sus formas actuales, haciendo que se considere que un trabajador está correctamente registrado si, en lugar de percibir un recibo de sueldo, todos los meses emite su factura como monotributista.

