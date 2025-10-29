La historia de Fifí empieza con “hambre de expresarme y ser escuchada”. Nacida a orillas del Paraná llegó a CABA con voracidad y fuego que primero se tradujeron en tango. Lejos de la monotonía paki hizo de ese sonido un drama queer lleno de glam e incomodidad. Pero Fifí Real es leonina y no hay logro que la apacigüe, todo es un nuevo funeral y autoparirse. Ahora, varios años y mutaciones después, le da vida audiovisual a su EP Post Cringe. Lanzado en 2023 tiene seis temas, un videoclip —Invócame— y otro en camino —Umbral/Orillas. Mientras se prepara para el lanzamiento de Harta, charlamos con ella.

A sus 18 años la madre que la parió le volvió a dar vida cuando le segundeó el exilio a la capital. Mostrita con un bolso y unos pesos, polizona de camión, llega al puerto de Buenos Aires. Empezó a estudiar comedia musical porque reunía esas disciplinas en las que quería brillar y así terminó llegando al tango: “creía que ahí podía contar una historia sin tener que cantar melódicamente tan al estilo musical de Disney”. Nunca princesa, siempre reina malvada y drama de diva.





“La palabra Fifí significa hacerte la fina, la cheta, pero también afeminada”, recuerda los golpes de un padre que castraba ese dedo meñique que se levantaba al tomar el té, bueno: “mate cocido porque pobre, obviamente”. El golpe era al gesto prohibido, matar esa fantasía de elegancia y feminidad. Pero ahora estaba en la capital cantando tangos, modificando letras de temas machos para amariconarlas.

Fluída como el Paraná

“Me gritaron Fifí” se llamó el show que dio en el Teatro Maipo. Ahí todas sus canciones amaneradas se vieron en un escenario histórico. Esa catedral de la pluma y el conchero ahora la tenía a ella. Ese personaje que armaba para cantar empezó a revelar cosas que antes debía ocultar: “podía experimentar el ser elegante, vestirme bien, mover las manos, ser exagerada, vivir mis dramas, contar mis amores y hasta las violencias”.

Ese logro, ese show, también fue un duelo. Su identidad como Moisés comenzó el luto porque ya no le gritaban Fifí, ahora la identidad que reunía tantas vertientes como mil brazos de un río poderoso tenía nombre propio: Fifí Real. Entonces “lo gay” empezaba a ser un nuevo espacio a repensar. Porque el quilt y la falda ya eran moda, y las maricas con barba el trending a seguir, ahí Fifí se empezó a preguntar: “¿qué es lo que incomoda? ¿La tanguita? Vamos con esa”. Ahora se presenta y te cuenta que es una artista Teddy-Trans no binaria de la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, radicada en Buenos Aires.





En su transmutar un término se le convirtió en conjuro: queer. Recuerda ese primer impacto con la palabra, esa pendejita recién llegada de Misiones encontrando un concepto que entendió como “sin roles, sin definición”, y decretó que ahí se iba a quedar. “A mí me rige esto”, dice. “En el escenario busco la incomodidad como método para acceder la vulnerabilidad, a hablar sin caretas”.

El taco, la imagen y un grito que lo detone todo para que le presten atención. “Soy una mostra, no soy parte de las hegemonías, ¿por qué me iban a escuchar?”. Eso que parece un ataque es un convide: “pensemos juntas”. Ser queer o la identidad fluida tiene que ver con poder fluir en esto, un ir y venir al que te propone sumarte con tu voz.

Post Cringe

“El discurso prima sobre el estilo”, dice sobre el salto del tango a la pista bolichera. Sabía que tenía mucho para decir y que las amigas no se acercarían a una milonga, así que pensó: “Si no vienen entonces voy yo”. En Post Cringe hubo un proceso orgánico en el que cada canción debió saber, sufrir, amar, partir y andar con sentimiento.

A la hora de ver con qué material contaba “todo era dolor, tristeza y un luto sobre Le Brujx”, explica. La Bruja fue una artista que en la noche construyó lazos y espacios donde el arte disidente pudo crecer. “Un jueves 3 de octubre del 2019 Le Brujx hacía su última transmutación repartiendo sus poderes como legado”, la despidió Fifí en un texto para Página/12.





Publicada en el suplemento SOY llevó un título puesto por su entonces directora Liliana Viola: ‘Le Brujx: réquiem mutante’. “La palabra réquiem no estaba en la nota que yo había y me pareció muy mágico porque es algo que vengo investigando en mi obra sobre todo”. La partida de una referente como Le Brujx activó las energías tanáticas de esta hechicera. “Nadie tiene herramientas para poder hablar de la muerte, indignarse, transformarlo, honrarla”, comparte.

Invócame

En el living de su casa, un altar a Le Brujx la corona. El cuadro enorme la muestra con un drag estilo club kid, una nariz de cerda y un parche que tapa un ojo. Esa imagen es objeto de agradecimiento y adoración al cierre del video de Invócame. Este tema inaugura una serie de videoclips con creación colectiva.

En este himno de hyper pop hay un ritual donde la fusión de voces difuminan a Fifí para crear un grito de sirena que desde algún otro plano nos ordena: Invócame. “¿Qué diría La Bruja desde el más allá?”, se preguntó Fifí y le hizo un mantra bailable para seguir preguntándole cosas, para que el colectivo baile y traduzca esa furia en trance sobre la pista. “Si yo invoco a alguien, esta persona va a venir pero de otras maneras. En forma de otro nuevo amor, otra nueva amiga, una referente, una maestra. Le Brujx está, la sigo viendo y la sigo encontrando”.

“Mi planteo con Orillas era poder invocar un hechizo que cierre el duelo. Poder decirle a aquella persona que estaba triste cuando escribía esta música que va a estar todo bien, que vamos a volver a intentarlo, a volver a brillar y vas a poder descansar”. Fifí habla en un cuerpo que reúne demasiadas voces y miradas. Encarna un proceso de sanación, incomodidad, duda y furia colectiva.





El deseo y el descanso se convierten en palabras queer cuando ella les tuerce los significados. No que nos deseen como autopista para que nos quieran coger sino como ese brillo que nos guía para seguir creando. El descanso no solo por morir, sino por no tener que tener treinta trabajos para llegar a fin de mes, drogarse para estar de gira cinco días performando.

Fifí explica que podemos hablar de que la muerte de La Bruja tuvo que ver con VIH y adicciones, pero también con la precarización y la frustración de no poder sostenerse, “un sistema que una tras otra vez nos expulsa”.

Las orillas también son las de los puertos, esos a los que una Fifí infancia le daba la espalda bailando en la terraza de su casa, escondida para mariconear lejos de la mirada castradora. Ahora son los bordes de una capital que niega sus puertos. “Yo soy de la frontera, vivo a orillas de mi género, estoy en las orillas de los planos entre este mundo y el otro”.

*

Fotos: Sebastián Freire



Idea y concepto: Fifí Tango

Dirección Creativa: Tomo Cabrera

Producción general: Kime De Cuadro

Producción en set: Agustina Egan

Maquillaje: Shaul Rivas

Pelo: Serena Griselda Salcedo

Obras: Carlos Herrera. Ave Miseria

Escenografía de Orillas, obra audiovisual de Fifí Tango.

Agradecimientos: Gerardo Acevedo, Geronimo Lagos Aguero, Julián Merlo y Shokupan