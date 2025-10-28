La temporada de Halloween es una oportunidad ideal para que las familias se reúnan y disfruten de una experiencia cinematográfica única. La plataforma Disney+ cuenta con un conjunto de películas cuidadosamente seleccionadas para garantizar un equilibrio entre misterio, fantasía y diversión. Mientras los más jóvenes disfrutan de personajes memorables y situaciones mágicas, los adultos encuentran en estas propuestas una dosis de nostalgia y humor inteligente. Disney+ apuesta por producciones que combinan un terror ligero con un mensaje positivo, apto para todos los públicos. Sus selecciones abarcan desde fenómenos de culto como Abracadabra hasta narrativas contemporáneas de gran calidad.

Selección de películas para la noche de Halloween

Las noches de Halloween en Disney+ se están convirtiendo en un ritual para las familias que desean vivir la magia de esta festividad. Las producciones elegidas combinan una mezcla de clásicos inolvidables y películas recientes que capturan la esencia de Halloween sin recurrir al miedo excesivo.

Entre los títulos destacados se encuentra Abracadabra, conocido como Hocus Pocus en inglés, que sigue siendo un pilar central en esta temporada. Estrenada en 1993, esta obra narra la historia de tres brujas que, accidentalmente resucitadas, buscan crear caos en la noche de Halloween. Su equilibrio entre humor, misticismo y una trama entretenida la convierte en una opción imprescindible para ver en familia.

Otro clásico que regresa con renovado interés es El extraño mundo de Jack, una obra maestra de la animación stop-motion de Tim Burton que fusiona Halloween y Navidad. Con canciones memorables que resuenan en cada generación, esta película garantiza horas de entretenimiento y un mensaje conmovedor para adultos y niños por igual.

Propuestas de Halloween con un enfoque moderno

La propuesta de Disney+ va más allá de los clásicos habituales, incluyendo títulos modernos que abarcan diferentes visiones del miedo y la aventura. Maléfica, por ejemplo, destaca al explorar la perspectiva de una villana de cuentos de hadas bajo un enfoque innovador y cargado de emociones.

Coco se convierte en otra opción interesante para las audiencias que buscan un vínculo entre el terror suave y la riqueza cultural. Aunque no es estrictamente una película de Halloween, sus coloridas representaciones del Día de los Muertos, acompañadas de una narrativa sobre la familia y la memoria, ofrecen satisfacción tanto visual como narrativa.

Por último, películas como Frankenweenie ofrecen una mirada nostálgica a los filmes de terror clásico, combinando ternura y humor en un formato de animación en stop-motion que deleita a los más pequeños. Se trata de un homenaje al cine de monstruos que conecta a la audiencia con historias del pasado de manera efectiva.

