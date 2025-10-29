Hace muchos años que Newell’s contrata como refuerzos jugadores que, en el mejor de los casos, llegan a jugar solo algunos partidos en Primera. En general los negocios de la dirigencia en los mercados de pases decantan en futbolistas que no muestran jerarquía y no pasan de probarse algunos minutos en el primer equipo y a los pocos meses se van. Una situación recurrente en cada torneo y que ayer tuvo un nuevo capítulo con la desvinculación de Darío Benedetto, mientras que otros futbolistas pasaron a jugar en reserva por decisión de Lucas Bernardi.

Para enteder el lamentable presente de Newell’s se puede encontrar algunas respuestas en la política de contrataciones en el primer equipo. El club acumula muchos años siendo gestionado como una agencia de colocación de futbolistas en vez de un equipo que busca elevar su nivel competitivo. Así, en cada libro de pases contrata compulsivamente, invirtiendo mucho dinero, y cuando el torneo empieza a disputarse esos refuerzos no aportan ninguna solución y se desvinculan a los pocos meses.

Este es el caso de Darío Benedetto, contratado como refuerzo estrella a pesar que sus antecedentes inmediatos no daban cuenta de un buen presente deportivo. Y a menos de cinco meses de firmar rescindió con club. Jugó nueve partidos, no hizo goles ni justificó con su rendimiento su contratación. Bernardi no lo iba a considerar para los tres últimos partidos del Clausura y ayer dejó el primer equipo.

Bernardi tampoco tendrá en cuenta a Gaspar Iñíguez, Alejo Tabares y Josué Colman. Los tres pasaron a jugar en reserva y no volverán a vestir la rojinegra en la máxima categoría. La dirigencia deberá negociar con cada uno de ellos la rescisión, aumentando así los compromisos económicos de una tesorería con finanzas el rojo.

Las decisiones del entrenador de Newell’s a una semana se asumir son comprensibles. Lo que no se explica es por qué el club tiene el hábito de contratar numerosos jugadores sin jerarquía al tiempo que se priva de ver a sus mejores juveniles jugar en el Coloso del Parque, como Tomás Pérez y Mateo Silvetti, negociados ante la primera oferta, y ambos con escasos partidos acumulados con la rojinegra. Negocios que tienen hoy al primer equipo a riesgo de perder la categoría por lo mal que juega al fútbol.

El presidente Ignacio Astore ya hace tiempo que no brinda explicaciones a sus repetidos desaciertos en la toma de decisiones para con el fútbol profesional. El club solo oficializó ayer la desvinculación de Benedetto, de común acuerdo.