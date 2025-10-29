La Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió sobre una estafa vía correo electrónico para engañar a las personas que no concurrieron a votar. El correo "[email protected]" es el que figura como emisor y la CNE informó que se trata de una cuenta falsa con el objetivo de robar datos de los dispositivos de los usuarios.

La CNE explicó que el correo simula un envío desde la página oficial de Mi Argentina para informar a quien lo recibe que no concurrió a votar y que debe regularizar su situación con el pago de la multa. Para ello, el mensaje comparte un enlace a partir del cual se roban los datos del dispositivo utilizado por el usuario que recibió el mail.

"Desde la Justicia Nacional Electoral no se envía ningún correo electrónico de esta índole", aseguró la CNE e informó que quienes no hayan concurrido a votar deberán ingresar en el sitio https://infractores.padron.gov.ar/ para corroborar su situación y poder regularizarla.

Un caso similar ocurrió tras las elecciones de 2023, cuanto la CNE denunció una web falsa del registro de infractores. Los engaños se respaldan en el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), que impone las multas para quienes no concurren a votar. Las multas son solo de entre 50 y 500 pesos, y quien no regularice su situación queda impedido de realizar trámites de documentación o cumplir funciones públicas.