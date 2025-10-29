Como cada miércoles, el Plenario de Docentes Jubilados tuvo su radio abierta antes de la habitual manifestación frente al Congreso de la Nación. "Hoy fue impresionante la cantidad de gente que hubo", celebró una de sus integrantes, la docente jubilada Liliana Kunis.

"Somos 18 organizaciones las que concentramos acá, pero hoy hubo trabajadores de distintos sindicatos, organizaciones sociales como el MTR y el Polo Obrero y diputados de la Izquierda", contó en la 750.

En paralelo a la manifestación, Patricia Bullrich dispuso un megaoperativo para rodear al órgano legislativo en la primera jornada poselectoral. Hubo personal motorizado y represión con gases lacrimógenos.

"La nueva composición del Congreso va a marcar una diferencia, pero nosotros no nos olvidamos que (Javier) Milei vetó el aumento miserable del 7,2 por ciento que nos correspondía, que había salido por ley, y el Congreso reforzó el veto. O sea, con la composición actual tampoco habíamos ganado los jubilados", lamentó la docente jubilada en Escuchá Página|12.

La agenda del Plenario continúa este jueves, junto a los trabajadores del PAMI que están de paro. Sigue el próximo 5 de noviembre, con un reclamo a la Confederación General del Trabajo (CGT) para que se ponga al frente de un plan de lucha de los trabajadores y trabajadoras. Seguido, el 7 de noviembre, estarán en Parque Lezama, en una asamblea organizada por el Movimiento Piquetero, para delimitar el plan de lucha de los distintos sectores.

"Nosotros tenemos las mismas reivindicaciones que teníamos antes de las elecciones: vamos por un aumento de emergencia (de los haberes previsionales), porque no se puede vivir con 400.000 pesos al mes cuando la Canasta de la Tercera Edad está alrededor de 1.500.000 pesos. Y vamos por la devolución de los medicamentos, porque, si bien hay un fallo que dice que en todo el país tiene que ser aplicable la suspensión de los decretos que retrotraen la cobertura de medicamentos, en las oficinas del PAMI no las están dando", explicó Kunis.

Y concluyó: "Lo que nos renueva la lucha es ver a todos los compañeros que hoy estuvieron en la calle, hubo muchísima más gente, estuvieron las hinchadas del fútbol, movimientos sociales, trabajadores no docentes de la UBA, trabajadores docentes. A nosotros lo que nos renueva la fuerza y la esperanza es esto, recuperar la conciencia de los trabajadores, el futuro de los trabajadores está en manos de los trabajadores, entonces vamos a recuperar las direcciones de todos los sindicatos, de la CGT y, finalmente, vamos a terminar con este gobierno hambreador".