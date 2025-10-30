TMAP, Todo Marcha Acorde al Plan. Ese fue el lema de Javier Milei desde que asumió en diciembre del 2023. Y así se mantuvo. Incluso ante cada dato adverso de la economía real, la respuesta del ejército twittero del Presidente fue ese: TMAP, una y otra vez.

Sin embargo, el plan parecería tener que ver con una estabilización en las condiciones de vida en un punto bajo. Así lo demuestran los datos sobre el consumo en el país, que muestran cómo en comparación con el 2023 hubo una caída del 35 por ciento del consumo y las deudas familias no hacen más que crecer.

Así lo explicó por la 750 Mara Pegoraro, coordinadora del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas, quien expuso estos datos ante la pregunta de La Mañana y aseguró que en los supermercados las compras siguieron por debajo de donde estaban en diciembre del 2023.

A pesar de que el Gobierno se jacta de haber resuelto el problema inflacionario –con una suba de precios que no da tregua, que no pasa el piso del 2 por ciento y que cada mes saca a relucir los errores metodológicos– el consumo no se reputa: las familias miran los indicadores del Indec mientras no llegan al día 20 del mes.

“Junto a eso, vemos un incremento en el endeudamiento de las familias para poder consumir a lo largo del mes y satisfacer las necesidades básicas. Ese cuadro de situación, sumado a la caída de la actividad comercial, pinta un nivel de recesión y no activación tanto para el comercio, las ventas y las familias”, afirmó.

Y fijo: “No es que alguien individualmente compre menos, es que en la totalidad, las ventas cayeron. El relato forma parte de las prorrogativas de los gobiernos. Nosotros intentamos poner en contexto. En ese esquema la inflación baja, pero no significa que hay una reacción en el poder adquisitivo”.