Domingo, documental dirigido por Julián Pérez Canton y Lautaro González de Cap es un viaje sensorial al día domingo: un punto de partida para conocer distintas formas de ver la vida, los diversos mundos de la gente y otras realidades. Una excéntrica mirada que presenta interesantes contrastes sociales. (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)
