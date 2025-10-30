El Club Atlético Argentino de Quilmes comunicó que Benicio Farji, el menor que se encontraba internado con muerte cerebral luego de que se le cayera un arco de handball en la cabeza, falleció este jueves.

El accidente se produjo el martes por la noche cuando el niño de 9 años, que era integrante del plantel de básquet infantil en dicho club, jugaba con sus amigos, se trepó al arco, el cual cayó encima, golpeando su cabeza.

De manera urgente el menor fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Luego de ser estabilizado, fue trasladado al hospital El Cruce de Florencio Varela, donde finalmente falleció tras sufrir una descompensación.

Tras conocerse la triste noticia, las autoridades del club sacaron un comunicado por redes sociales donde expresaron el dolor por el fallecimiento del niño: “El Club Atlético Argentino de Quilmes comunica a sus asociados el lamentable fallecimiento del joven Benicio Farji, integrante de nuestro plantel de básquet infantil, en el día de la fecha”.

“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio”, expresaron.

Ante esta noticia, añadieron que “se extiende el cese de actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive”.

