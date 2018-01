Atentos, todavía hay lugar para participar de Fantástico Bailable . Sólo es necesario tener arriba de sesenta años y, claro, querer bailar. No hace falta experiencia, tampoco formación, basta con la inscripción gratuita a [email protected] . Nada de selección, sino prioridad a quienes se inscriban primero, por orden de llegada. A apurarse, que hay tiempo hasta el 19 de enero. Pasen, la música está por comenzar.

Luego de provocar el acontecimiento que fuera La batalla del Parque España , la directora teatral Paula Manaker impulsa un proyecto que no será de menor impacto. Con la participación de Federico Tomé (producción) y Juani Favre (dirección musical), Fantástico Bailable invita a relacionarse con uno mismo y con los demás, con el escenario como pista de baile, a través de un taller que culminará con la puesta de una obra teatral, abierta al público, con dos sedes: Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y Centro Cultural Cine Lumière.

"Me dá la sensación de que a algunos mayores les da menos vergüenza mostrarse, que no tienen pudor", dice Manaker.

"Después de mi experiencia con Vivi Tellas en teatro documental, decidí ver cómo lo conectaba con mi trabajo y se me ocurrió este proyecto. Me interesaba la posibilidad de proponer una producción artística teatral que se corriera de algo que para mí ya está muy investigado o es muy conocido. Por eso el trabajo con los adultos mayores, algo que me interesa desde hace mucho tiempo, porque me interesan los cuerpos que están fuera del mercado, y porque me parece que son cuerpos muy expresivos, en los cuales se pueden encontrar cosas para mí muy divertidas y nuevas al término de la investigación, del hecho estético", le explica Paula Manaker a Rosario/12 .

Fantástico Bailable se ha llevado adelante en otras ciudades y países, pero nunca en Rosario. Hace cuatro años que el proyecto está "de gira", como dice Manaker, a partir de su estreno en el Festival Internacional de Teatro Manizales, de Colombia. Otros lugares por los que la experiencia ha transitado fueron el IX Encuentro de Teatro de Movimiento (Paraná), el Centro Cultural de España‑La Casa Tomada (El Salvador), y el Centro Cultural de España en Lima (Perú). Una itinerancia que es parte fundante de la tarea de la misma Manaker, cuya trayectoria la ha vinculado también a España, Francia, Uruguay, Ecuador, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, México y Guatemala. Junto a Federico Tomé, parte de Fantástico Bailable , Manaker ha creado el proyecto "Transfusiones artísticas", dedicado a propiciar el cruce entre creadores de las artes escénicas de diversas ciudades, formaciones y trayectorias.

Sobre Fantástico Bailable , la directora cuenta que "tiene que ver con una idea mía acerca de cómo acercarme y seguir haciendo un teatro que no sea de postal, por decirlo de alguna manera, ni tampoco una invención del artista en donde la ficción sea una realidad completamente diferente. En este caso me interesan cosas que sean de la vida cotidiana, y observar cómo se pueden amplificar para ser llevadas a una mirada más colectiva, que les permita ser vistas de otra manera. En ese sentido, no me gusta la sociedad en la que vivimos ( risas ) ni la forma en que vivimos, así que siempre me estoy preguntando cómo se puede movilizar algo; así es cómo inicia y cómo vivo este proyecto, que todavía para mí es muy experimental".

En cuanto a la manera desde la cual abordar un proceso de trabajo junto a un grupo de personas sin experiencia ni conocimiento previo, Manaker sostiene que "no tiene método determinado, estoy creando permanentemente, voy probando formas de abordarlo y cada experiencia me devuelve complejos diferentes ( risas ). En este caso es la primera vez que lo hago en mi ciudad, con lo cual también me llena de expectativas, estoy entusiasmada. Este proyecto ha sido una hermosa manera de viajar y de conocer otros lugares del mundo, me gusta conocer personas de todos los lugares, conocer gente de diferentes cotidianeidades y realidades históricas. Por otra parte, los profesionales están formados de una manera tan global, tan universal, te encontrás con que vas a trabajar a Colombia y se trabaja parecido a como se trabaja acá, con cuerpos muy entrenados de la misma manera. Entonces, fue una opción para husmear en otras cosas, también en los procesos históricos, geográficos, siempre con el protagonismo del cuerpo humano y de las personas, que son lo que más me interesan".

"Propongo esa especie de deformaciones escénicas, no a la manera de un mundo ideal, sino como un mundo parecido".

‑- Por lo visto en las imágenes documentales, las experiencias realizadas dejan entrever situaciones que resultan emocionales.

‑- Es muy intenso y a su vez muy conmovedor para los que participan. Es una instancia muy rara, ya que no hay muchos espacios de este tipo, nosotros no hacemos selección de personas, sino que es por orden de inscripción. Después nos encontramos con lo que hay, que no son ni los más divertidos o expresivos sino los que llegan primero. Así que para nosotros también es un trabajo ver cómo eso se vuelve un hecho artístico, estético.

‑- Tal vez quien participe se reencuentre con cierta desinhibición perdida.

‑- Hay algo que pasa con los mayores, así como con los niños, y es hermosísimo. Los niños conocen una falta de represión, por decirlo de alguna manera, y una desinhibición muy interesante con el cuerpo, y que está más ligado con el placer. No lo digo en cuanto a 'cómo me gusta bailar', a si baila 'bien' o no, sino a la relación del movimiento del cuerpo, como una posiblidad de fricción del cuerpo que para mí está ligada al placer. También es cierto que muchas veces, luego de varias frustraciones y fracasos, luego de haberte encontrado con que la vida ya no es como iba a ser, con que no voy a ser el galán o a tener el cuerpo soñado, esos ideales transcurren pero igual podés estar bien y encontrar alegría en muchas cosas. No sé si se puede recuperar esa misma cosa infantil, pero sí se borran o pierden algunos prejuicios. Me dá la sensación de que a algunos mayores les da menos vergüenza mostrarse, que no tienen pudor. Muchas veces cuentan cosas en el laboratorio que no las podemos poner en la obra, porque nos piden que se mantengan secretas ( risas ). Comienza a aparecer una cosa que es muy linda.

-‑ Y la música es lo que propicia todo lo demás.

‑- La música es el eje troncal de la experiencia. Pensamos la convocatoria a través de las memorias musicales, no de la vida ni de la biografía. La memoria a veces se instala en ciertos lugares de manera muy particular y la música, sobre todo, nos devuelve algunos momentos que no son los más importantes ni tienen orden cronológico sino que, por lo contrario, funcionan como una memoria que a veces es un poco ilógica, un poco absurda, y a mí eso es lo que más me interesa; no la historia que uno quiere reescribir, sino esa memoria que irrumpe, que es un poco más extraña. Las memorias musicales tocan algunos puntos que a veces no son lo que querés contar, también eso corre a las personas de algún lugar de exposición con cierto criterio de corrección y es divertido, comienza a pasar algo que para mí teatralmente es interesante.

-‑ Se nota que disfrutás de la experiencia.

-‑ Es que es una instancia colectiva, en donde también invitamos a las personas a que cocinen, para que inviten a los demás con algo de lo que saben hacer, sea comidas o tragos. Eso hace que haya algo, un pedacito de cada uno que se abre y se comparte. Todos los grupos que participaron quedaron conectados entre sí, a sabiendas de haber vivido una experiencia intensa. También es como que hay algo de esa posibilidad de visualizar personas que son fantásticas, como lo es cualquier persona. En mis trabajos hace mucho que vengo proponiendo esa especie de deformaciones escénicas, no a la manera de un mundo ideal, sino como un mundo parecido; eso es algo que me resulta muy atractivo del teatro así como de las posibilidades que me permite la experimentación teatral.