Central sigue haciendo negocios con jugadores que ya no forman parte del primer equipo. En este caso la tesorería canaya recibirá más de medio millón de dólares por la llegada de Walter Montoya ( foto ) a Cruz Azul de México. Los canayas vendieron el año pasado al volante a Sevilla de España. La dirigencia, entre tanto, insiste en reclamar la vuelta de Matías Mansilla, prestado a Quilmes hasta mediados de año. "El técnico Leo Fernández lo conoce y lo quiere en el plantel", explicó el vicepresidente Ricardo Carloni.

Central se benefició en la negociación que se firmó ayer por la venta de Montoya. Sevilla de España vendió la totalidad del pase del volante a Cruz Azul de México por 4.700.000 dólares y los canayas percibirán de ese dinero poco menos de 600 mil dólares, al corresponderle el 14 por ciento, entre parte del pase que preservaba el club sobre el futbolista y derechos de formación. La directiva intentó lograr la vuelta de Montoya a préstamo pero Sevilla solo aceptaba la transferencia de toda su ficha.

De igual modo, a pesar de estos ingresos no previstos, la tesorería auriazul no dispondrá de fondos para comprar refuerzos. Para el mediocampo el club quiere recuperar a Mansilla, quien fue prestado a Quilmes hasta la finalización de la Superliga. El juvenil no fue titular el año pasado en el cervecero pero la dirigencia de Quilmes se resiste a devolver al jugador ante de vencer su contrato. Y en cuando a la llegada de un defensor, los primeros nombres señalados por Fernández quedaron descartados por la condiciones de contratación de cada uno de ellos.

En cuanto a los juveniles, Hernán Da Campo pasará a préstamo a Belgrano de Córdoba y Jonás Aguirre, de regreso del fútbol mexicano, será evaluado por el entrenador en Arroyo Seco antes de confirmar su inclusión en el primer equipo.

El plantel entrenó ayer en doble turno y hoy repetirá la agenda de exigencias. El primer amistoso será el domingo 14 ante Lanús con televisación de Fox Sports.