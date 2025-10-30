Una delegación de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, encabezada por la querida Taty Almeida, Presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se reunió con el gobernador Axel Kicillof, para expresarle su apoyo y solidaridad, además de manifestarle la enorme preocupación ante el constante ataque del presidente Javier Milei al pueblo y gobierno de la provincia de Buenos Aires.

También se analizó el resultado de las últimas elecciones y el efecto que tuvo en ellas la inédita e inaceptable injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y sus funcionarios.

Se trató además, el retroceso que el gobierno nacional viene generando en cuanto a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y la necesidad de enfrentar las prácticas negacionistas y los discursos que reivindican el terrorismo de estado y la dictadura cívico militar.

Fue un encuentro emotivo y también esperanzador para el futuro de nuestra patria, que habrá de demandar los mayores empeños para superar esta hora dramática que atraviesa nuestro pueblo.

¡30.000 compañerxs detenidxs desaparecidos, presentes! ¡Ahora y siempre!