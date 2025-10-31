Boca visita a Estudiantes, mientras que River recibe a Gimnasia. Además, juega Messi con el Inter de Miami y en la Primera Nacional se define otra etapa del Reducido por el segundo Ascenso.
Torneo Clausura
Comienza la fecha 14 de la Liga Profesional, que ya tiene 4 clasificados del Grupo B: Riestra, Rosario Central, Lanús y Vélez.
Viernes
19.00: San Lorenzo vs Deportivo Riestra
21:15: Instituto vs Rosario Central
21.15: Newell's vs Unión
Sábado
14.45: Aldosivi vs Independiente Rivadavia
16.00: Barracas Central vs Argentinos Jrs
17.00: Vélez vs Talleres
20.00: Independiente vs Atlético Tucumán
Domingo
16.00: Estudiantes vs Boca
18.30: Godoy Cruz vs San Martín (SJ)
20.30: River vs Gimnasia
Primera Nacional
Se define otra etapa del Reducido por el segundo Ascenso:
Viernes
21.30: Estudiantes RC vs Gimnasia y Tiro (0-0)
Sábado
13.45: Atlanta vs Morón (0-1)
Domingo
16.00: Deportivo Madryn vs Gimnasia (J) (3-0)
18.15: Estudiantes vs Tristan Suarez (0-0)
MLS
Se juega el Partido 2 de la Primera Ronda de la liga de Estados Unidos. La serie es al mejor de 3 y el equipo de Messi ya ganó el primer duelo:
Sábado
20:30: Nashville vs Inter Miami
Liga Premier
La fecha en Inglaterra tendrá como protagonista a uno de los clásicos de Londres:
Sábado
12:00: Nottingham Forest vs Manchester United
12:00: Fulham vs Wolverhampton
12:00: Crystal Palace vs Brentford
12:00: Burnley vs Arsenal
12:00: Brighton vs Leeds
14:30: Tottenham vs Chelsea
17:00: Liverpool vs Aston Villa
Domingo
11:00: West Ham vs Newcastle
13:30: Manchester City vs Bournemouth
Serie A
Comienza la jornada 10 de la liga italiana, que tiene a Napoli y a Roma como líderes:
Sábado
11:00 a.m.: Udinese vs.Atalanta
14:00: Napoli vs. Como
16:45: Cremonese vs.Juventus
Domingo
08:30: Hellas Verona vs Inter
11:00: Turín contra Pisa
11:00: Fiorentina vs. Lecce
14:00: Parma vs. Bolonia
16:45: Milan vs Roma
La Liga
Se disputa la fecha 11 en España y Real Madrid es único lider:
Viernes
17.00: Getafe vs Girona
Sábado
10.00: Villarreal vs Rayo Vallecano
12:15: Atlético de Madrid vs Sevilla
14:30: Real Sociedad vs Athletic
17.00 horas: Real Madrid-Valencia
Domingo
10:00: Levante vs Celta
12.15: Alavés vs Español
14.30: Barcelona vs Elche
17:00: Betis vs Mallorca