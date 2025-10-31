Boca visita a Estudiantes, mientras que River recibe a Gimnasia. Además, juega Messi con el Inter de Miami y en la Primera Nacional se define otra etapa del Reducido por el segundo Ascenso.

Torneo Clausura

Comienza la fecha 14 de la Liga Profesional, que ya tiene 4 clasificados del Grupo B: Riestra, Rosario Central, Lanús y Vélez.

Viernes

19.00: San Lorenzo vs Deportivo Riestra

21:15: Instituto vs Rosario Central

21.15: Newell's vs Unión

Sábado

14.45: Aldosivi vs Independiente Rivadavia

16.00: Barracas Central vs Argentinos Jrs

17.00: Vélez vs Talleres

20.00: Independiente vs Atlético Tucumán

Domingo

16.00: Estudiantes vs Boca

18.30: Godoy Cruz vs San Martín (SJ)

20.30: River vs Gimnasia

Primera Nacional

Se define otra etapa del Reducido por el segundo Ascenso:

Viernes

21.30: Estudiantes RC vs Gimnasia y Tiro (0-0)

Sábado

13.45: Atlanta vs Morón (0-1)

Domingo

16.00: Deportivo Madryn vs Gimnasia (J) (3-0)

18.15: Estudiantes vs Tristan Suarez (0-0)

MLS

Se juega el Partido 2 de la Primera Ronda de la liga de Estados Unidos. La serie es al mejor de 3 y el equipo de Messi ya ganó el primer duelo:

Sábado

20:30: Nashville vs Inter Miami

Liga Premier

La fecha en Inglaterra tendrá como protagonista a uno de los clásicos de Londres:

Sábado

12:00: Nottingham Forest vs Manchester United

12:00: Fulham vs Wolverhampton

12:00: Crystal Palace vs Brentford

12:00: Burnley vs Arsenal

12:00: Brighton vs Leeds

14:30: Tottenham vs Chelsea

17:00: Liverpool vs Aston Villa

Domingo

11:00: West Ham vs Newcastle

13:30: Manchester City vs Bournemouth

Serie A

Comienza la jornada 10 de la liga italiana, que tiene a Napoli y a Roma como líderes:

Sábado

11:00 a.m.: Udinese vs.Atalanta

14:00: Napoli vs. Como

16:45: Cremonese vs.Juventus

Domingo

08:30: Hellas Verona vs Inter

11:00: Turín contra Pisa

11:00: Fiorentina vs. Lecce

14:00: Parma vs. Bolonia

16:45: Milan vs Roma

La Liga

Se disputa la fecha 11 en España y Real Madrid es único lider:

Viernes

17.00: Getafe vs Girona

Sábado

10.00: Villarreal vs Rayo Vallecano

12:15: Atlético de Madrid vs Sevilla

14:30: Real Sociedad vs Athletic

17.00 horas: Real Madrid-Valencia

Domingo

10:00: Levante vs Celta

12.15: Alavés vs Español

14.30: Barcelona vs Elche

17:00: Betis vs Mallorca