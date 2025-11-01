Nueva edición del convocante evento rosarino, que tendrá en su grilla bandas como Babasonicos (en la foto), Divididos, El Kuelgue, Juanes, Deep Dish, El Plan de la Mariposa, Yami Safdie, Cruzando el Charco y Conociendo Rusia, entre otros. (Hoy desde las 14.30 en el hipódromo, parque Independencia)
