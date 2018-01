Marcelo Seisas, el padre de Ito, víctima fatal del accidente ocurrido el 13 de noviembre pasado en Ovidio Lagos y Salta, cuestionó la reacción del municipio por la quita de la concesión a la firma encargada del mantenimiento de los semáforos que ese día habrían fallado, al considerar que llegó "tarde" y fue "mala". "Después de 50 días de la muerte de mi hijo están hablando de sacar a la empresa contratista. Hacen todo tarde, o nunca, y todo mal", sostuvo ayer en Radio 2, un día después del anuncio del secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gustavo Leone, de volver a licitar el servicio a pesar de que la compañía Kapsch tiene contrato vigente hasta fines de 2019.

"Ahora se habla de sacar a la empresa contratista pero no se habla de quién la controlaba", apuntó Marcelo Seisas, y contó que advirtió que un semáforo de Presidente Roca y Salta no funcionaba y llamó al 147 para denunciarlo. "Los autos estaban pasando y en cualquier momento chocaban", señaló. Después de siete minutos de espera sin ser atendido cortó la comunicación.

Tampoco las respuestas del fiscal Aníbal Vescovo (, de la Unidad de Investigación y Juicio, lo conformaron. Seisas reprochó que el fiscal dijera públicamente que la falla detectada el martes pasado "era la misma del 13/11 cuando falleció mi hijo en Salta y Lagos". "Le mandé un video aclarando que la falla no era la misma. El martes el semáforo estaba intermitente y cuando fue el accidente estaba clavado en amarillo. Me contestó que viendo mi video era como yo decía. Sentí una gran decepción porque no soy yo, padre de la víctima, quien debe aportar realidades", añadió.

En tanto, desde Fiscalía confirmaron que "se incorporó al legajo de investigación el día 2/1/18 el video aportado por familiares del fallecido en el siniestro, dónde se visualiza los semáforos de la misma arteria de calle Salta y Ovidio Lagos ambos en intermitente".

Por otro lado, ayer el fiscal Vescovo solicitó peritos para la designación de la realización de la pericia accidentológica.