El Gobierno deberá afrontar este lunes un nuevo vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un total de 850 millones de dólares. El pago corresponde a intereses, no a capital, y sumará más presión a las reservas del Banco Central (BCRA) y al Tesoro.

Según un informe de la Consultora 1816, las reservas netas se ubican en menos 11.600 mil millones de dólares, una cifra "incluso algo más bajo de lo que dejó el gobierno de Alberto Fernández". El BCRA debería acumular más de 8.000 millones de dólares antes de fin de año para cumplir la meta acordada con el Fondo.

Sin embargo, el Ministerio de Economía "tiene apenas US$ 77 millones depositados en el Central" y "deberá pagarle al FMI cerca de US$ 850 millones", por lo que la consultora supone que "le comprará los dólares al Central". A pesar del ajuste del que se vanagloria el gobierno de Milei y su reciente éxito electoral, el BCRA y el Tesoro siguen sin comprar divisas.

Caída de reservas y la búsqueda de volver a los mercados

Sin acceso a los mercados, la gestión de Milei ha pagado la deuda "cash", o sea utilizando reservas. El objetivo del Gobierno es bajar el Riesgo País para poder regresar a los mercados y así financiar los compromisos de pago. Mientras tanto, el Banco Central perdió US$ 564 millones esta semana. Esta caída se debe a una combinación de pagos de deuda, valuación de monedas y movimientos de encajes.

Otro factor que redujo las reservas fue el ancla sobre el dólar utilizada para contener la inflación. Según el Bank of America, con un dólar "barato", los argentinos ya compraron 20.000 millones de dólares desde la salida del cepo. En este contexto, Milei anticipó que podría utilizar el swap con Estados Unidos para pagar parte de los compromisos con bonistas en enero.

Los vencimientos de deuda futuros

Según Barclays, Argentina enfrenta vencimientos en dólares por casi 33.000 millones de dólares hasta 2027. El desglose indica 2.000 millones de dólares en lo que resta de 2025, 12.200 millones de dólares en 2026 y 18.800 millones de dólares en 2027. La próxima auditoría del FMI está prevista para el 23 de enero. Apenas una semana después, el 1° de febrero, vencerán otros 839 millones de dólares de intereses con el organismo multilateral.

La deuda externa bruta total alcanzó los 305.043 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025, número récord. La deuda con el FMI, tomada por los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, equivale a 65 mil millones de dólares de capital, a los que hay que sumar intereses: el segundo país que más le debe es Ucrania, unas cuatro veces menos que Argentina.

