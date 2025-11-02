Los activos bursátiles argentinos volvieron a mostrar su capacidad de moverse del estallido a la euforia en un abrir y cerrar de ojos. Octubre cerró con un pico de subas en las acciones y en los bonos soberanos y un desplome del riesgo país. Septiembre había sido el polo opuesto y muchos analistas aseguraban que había elevadísimas chances de entrar en default. En esos dos meses, más allá de las elecciones, no hubo cambios estructurales. El equipo económico sigue sin poder bajar la inflación a niveles menores del 30 por ciento y la actividad económica se mantiene estancada en la industria y en el consumo.

La palabra que mejor describe el comportamiento de los activos bursátiles argentinos es descabellada. El mes pasado hubo acciones que ganaron hasta 150 por ciento en Wall Street, con subas diarias que llegaron a ser de más del 20 por ciento luego de las elecciones de medio término. A su vez, los bonos soberanos en moneda extranjera aumentaron en el mes hasta 43 por ciento y generaron un desplome del riesgo país. La semana pasada el indicador del JP Morgan terminó en niveles de 650 puntos, los más bajos del año.

Se trata de una cifra que empieza a entusiasmar a los inversores con la posibilidad de un regreso en el cortísimo plazo a los mercados de deuda globales para refinanciar el pago de capital. Este era uno de los principales déficits del equipo económico en los últimos meses, puesto que había comenzado el año apostando todas las fichas a un regreso al mercado de deuda y el riesgo país arriba de 1000 puntos lo hacía imposible.

La intervención de Estados Unidos en primer lugar en el mercado cambiario, luego el préstamo swap para el banco central y finalmente el mensaje directo a la sociedad mencionando que estaba dispuesto a retirar el apoyo en cualquier momento y provocar una hecatombe parecen haber sido claves para el resultado de las elecciones de medio término. Y para cambiar las expectativas de los inversores sobre la capacidad de repago de la deuda argentina: en pocos días se registró una caída de casi 50 por ciento del riesgo país.

La consultora 1816 tituló uno de sus informes de la semana pasada “El mercado va a ser una fiesta” e intentó argumentar el frenesí de los inversores. “Cuando en una elección compiten dos fuerzas políticas, una que dice que antes de defaultear la deuda se corta las manos y otra que dice que la deuda es impagable, naturalmente los precios de los bonos reaccionan muy fuerte a los resultados de los comicios”. Sin embargo, la política no puede ser el único factor para tener en cuenta hacia adelante.

La pregunta es si la economía cambió de una semana para otra y la respuesta evidente es que, más allá del resultado de los comicios y un nuevo apoyo de Estados Unidos con préstamos y ventas de dólares propios, no hubo un cambio estructural. El gobierno sigue sin ser claro sobre cómo conseguirá bajar la inflación de los niveles del 30 por ciento. Tampoco es sencillo visualizar cómo la economía real recuperará dinamismo hacia adelante.

Por el momento, la propuesta del gobierno parece seguir siendo la misma: sostener el esquema de bandas cambiarias y avanzar en un programa cada vez más ortodoxo de reformas laborales y previsionales. Pero todo esto no termina de resolver la encrucijada argentina, que es cortar con la inercia de la inflación del 2 por ciento mensual y los desajustes en el frente externo. Si no se resuelve, el humor de la sociedad también puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, con la misma velocidad que lo hacen las acciones y bonos.