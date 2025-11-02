Toronto, San Sebastián, Busan, Hamburgo, Chicago, Nueva York, Viena y la lista continúa. Como si fuera una valija en alguna vieja película de Hollywood, en la cual cada destino del periplo es señalado por una vistosa estampa a todo color y tipografía a tono, Las corrientes viene visitando desde hace poco menos de dos meses algunos de los festivales cinematográficos más prestigiosos del mundo. En un año de vacas flaquísimas para la industria del cine nacional, pero que aún refleja la productividad de temporadas anteriores, el tercer largometraje de la realizadora argentina Milagros Mumenthaler ya es reconocido por la crítica como uno de los grandes títulos argentinos cosecha 2025. La realizadora había demostrado con creces su sensibilidad y talento en la ópera prima Abrir puertas y ventanas (2011) y, tiempo después, gracias a La idea de un lago (2016), pero su más reciente esfuerzo la lleva a territorios narrativa y estéticamente más ambiciosos: la historia de una mujer que se encuentra en la cima de su carrera profesional, con una vida cómoda y sin sombras a la vista, que de pronto parece estar encerrada en un callejón sin salida.



Misteriosa, escurridiza y visualmente deslumbrante, Las corrientes, que tendrá su estreno comercial el jueves 13 luego de pasar por el contra-festival marplatense Fuera de Campo, cuenta con la participación de la actriz mendocina –aunque radicada en Francia– Isabel Aimé González Solá. Todo un logro del casting para el rol central de Lina, una joven de 34 años, madre y esposa, que al comienzo del relato se encuentra en Ginebra a punto de recibir un importante premio por su desempeño como diseñadora de indumentaria. Es después del regreso a Buenos Aires, luego de un evento al mismo tiempo calculado e imprevisible –una de las tantas paradojas de la trama– cuando la protagonista comienza a hallarse indispuesta en los ámbitos más familiares y aparentemente confortables, como si el universo todo se hubiera dado vuelta. Lo usual es extraño y las tareas más sencillas se transforman en agobio. Con un toque hitchcockiano en su ADN y una puesta en escena que casi nunca abandona el punto de vista de la particular heroína, Las corrientes describe los días y noches de una mujer al borde de un ataque de algo tan indefinido como poderoso.

Vestida con un elegante traje color aguamarina oscuro Lina se prepara para recibir el galardón suizo. La pista sonora no permite escuchar las palabras, pero todo es algarabía, choque de copas de champagne y sonrisas. La mujer parece estar a gusto, pero a poco de terminar el evento el premio termina en el lugar más insospechado y la posterior deriva callejera de la visitante culmina en un choque frontal con las aguas del lago Lemán, cerca del punto en el cual comienzan a confundirse con las del Ródano. Antes, un paseo con algo de sonambulismo y otro poco de onírico por las callejuelas de Ginebra, un local pequeño con un objeto que llama la atención de Lina, su mirada cada vez más perdida. Aunque tal vez sólo esté en busca de algo inalcanzable, invisible. Después llegará el rescate de las corrientes –una de las corrientes a las cuales remite el título–, el largo viaje en avión, el remise desde Ezeiza hacia el corazón de Recoleta. Lina está de regreso, pero ya no es la misma Lina. Aunque ante los ojos de su pequeña hija Sofía y su esposo Pedro (Esteban Bigliardi) se le parezca bastante.

LA MUJER SIN CABEZA

No es casual que la historia de Las corrientes comience en Ginebra, el lugar de crianza de Milagros Mumenthaler. Nacida en Buenos Aires en 1977, su familia debió exiliarse en Europa durante los años más duros de la dictadura, y el sitio elegido fue esa ciudad suiza. “Es también el lugar al que vuelvo casi todos los años”, confirma la realizadora desde su hogar porteño, aunque en pocos días volverá a salir de gira acompañando la película. “Estando allá hace unos años, durante un invierno, imaginé a una mujer que se arrojaba a las aguas heladas. Me vino esa imagen a la cabeza y fue algo que persistía; un poco a raíz de eso comencé a pensar en quién podía ser ella. ¿Se trató de un acto consciente o inconsciente? ¿Vive en esa ciudad o es de otro lado? ¿Tiene familia o vive sola? ¿Qué le pasa cuando está sumergida?” Esa imagen y las incógnitas que le generaron fueron el punto de partida visual del guion, aunque Mumenthaler también recuerda que, en paralelo, se encontró leyendo un libro de Siri Hustvedt, La mujer temblorosa o la historia de mis nervios, en el cual “la escritora cuenta una experiencia personal, cuando tuvo que dar un discurso en un hospital en homenaje a su padre. En el estrado comenzó a temblar, no un poquito sino fuertemente, todo el cuerpo. Sin embargo, ella siguió hablando como si nada le pasara. Esa idea de disociación entre la mente y el cuerpo me pareció interesante. También la idea de que el cuerpo tiene su propia memoria y, a veces, nos da avisos”.

Lo que le ocurre a Lina es tan extraño como inexplicable, al menos en términos clínicos o psicológicos básicos. Precisamente, esa inmersión en las aguas de un país lejano provocan una reacción en su cuerpo, y aunque la mente no logra racionalizarlo la mujer ya no soporta el contacto con el líquido. Su piel lo rechaza. Bañarse es imposible, lavar el cabello una tortura. Tan simple y tan poderoso. Pedro parece no darse cuenta de nada, o al menos no lo expresa, aunque sin duda algo intuye. Es por esa razón que Lina recurre a Amalia, una vieja amiga –interpretada por la cordobesa Jazmín Carballo– que atiende la tradicional peluquería de su madre. Para Amalia Lina no es Lina, sino Cata. Y si Catalina es el nombre de pila completo, el doblez comienza a dibujarse claramente. Catalina tiene dos nombres, Cata y Lina, dependiendo de quien la nombre y a qué etapa de su vida pertenezca. La idea del doble surge así de forma transparente: una mujer con dos nombres, una mujer con un antes y un después, una mujer con un pasado muy diferente al presente. Un presente de comodidad económica, con un empleo donde se es dueña y jefa de sí misma; un marido que forma parte de una clase social que, a pesar de los embates de las décadas, sigue considerándose aristocrática; un barrio donde aún es posible hallar locales de confección de vestidos de gala hechos a medida.

“Hay algo que siempre me interesó: el lugar de pertenencia. Por eso en Las corrientes está la idea de un personaje que, en cierto momento de su vida, se bifurca y casi que se crea un personaje, metiéndose en un mundo que no le pertenece. Es muy difícil sostener eso tantos años. Lina es alguien que ha creado sobre sí misma muchas capas para pretender algo. O aparentarlo. Su mundo gira alrededor de la apariencia, igual que su trabajo. Me gustaba eso de que fuera alguien que, como cualquiera de nosotros, no puede renegar de sus orígenes. Aunque uno lo intente, en algún momento se manifiestan”. Cata-Lina se mueve entre reuniones con su asistente personal, sesiones de fotografía y el armado de una nueva colección de temporada, recorriendo en taxi o a pie esa cuadrícula tan particular de la geografía porteña que aún conserva tradiciones y estilos del pasado. Una forma de ser “recoleta” que resulta intransferible a cualquier otro barrio. “Es algo que sobrevive, sí. Por ejemplo, en el personaje de la suegra –que es alguien que juzga a la protagonista– esos usos y costumbres son algo que forman parte de su vida cotidiana. Me interesaba que en esas mujeres, como el personaje de Pilar, se reflejen vidas posibles para ella, para Lina”.

Milagros Mumnthaler durante el rodaje de Las corrientes

LOS UNOS Y LOS OTROS



La Lina regresada retoma su vida, que es la misma y, al mismo tiempo, es otra. En ese cambio de apariencia sutil, pero realmente profundo, hay un vínculo que parece estar a punto de quebrarse. Es la relación con su hija de cinco años, Sofi (Emma Fayo Duarte), la que conjura complejos y, posiblemente, culpas. En el limbo que Lina se ha construido es más importante pasar horas y horas encerrada construyendo un artilugio mecánico que la apacigua, que la conecta de alguna manera con su interior más genuino. “Estás muy rara, es como si nunca hubieras vuelto”, le dice su marido en cierto momento, una frase que sin duda ha guardado durante demasiado tiempo. De allí se desprende el gran misterio: ¿qué ocurrió en esos instantes durante los cuales Lina permaneció sumergida en el agua? Para Mumenthaler, “el agua es un elemento ambiguo. Por un lado, es un lugar donde el cuerpo se siente distinto y, literalmente, su peso es diferente. Incluso podríamos pensar en el vientre materno. Pero el agua también es, para mucha gente que así lo elije, el lugar de partida de esta vida. Evidentemente hay algo ahí que mezcla lo reconfortante con el miedo”. Es como si Lina encontrara algo confortable que tiene que ver con el hogar, pero allí hay una contradicción, señala la directora. La idea de las corrientes submarinas, que pueden ser frías o calientes, que te pueden arrastrar o bien uno puede dejarse llevar por ellas. “Es lo que hace Lina, creo, porque ella no vuelve a Buenos Aires a buscar un diagnóstico concreto, simplemente transita el momento sin necesidad de que alguien le diga ‘tenés esto’. Eso lo hace un personaje valiente. Es una fortaleza aceptar que uno está a la deriva, y dejarse llevar a dónde sea. En paralelo está el tema del ocultamiento, porque en ese mundo de apariencias en el que se mueve claramente no puede aceptar una mirada juzgadora de su entorno, sobre todo del marido. Obviamente está la hija, que es un ancla. Me gusta pensar en los salones de peluquería como un espejo de todo eso. También el mundo de la estética. Es muy impresionante cómo las mujeres se someten a prácticas increíbles, pinchazos incluidos, en lugares lúgubres. Y es algo que está a la vuelta de la esquina, no pertenece a una única clase social”.

Mumenthaler admite que le han mencionado bastante el nombre de Michelangelo Antonioni. “Lo bueno de que lo nombren es que ahora me voy a poner a revisar algunas de sus películas”. La mención al gran cineasta italiano no es gratuita, aunque la realizadora no reconozca influencia consciente alguna: sus historias de personajes urbanos, en los cuales el concepto de alienación forma parte de la construcción psicológica y narrativa, en particular en El desierto rojo, han influenciado enormemente el cine moderno. El caso de Alfred Hitchcock, en cambio, sí es reconocido como fuente indirecta. “Tal vez no durante la etapa de escritura del guion, pero en la puesta en escena sí había algo de él que me interesaba. También, al tratarse de un personaje que ‘está en una’, no puedo dejar de mencionar Una mujer bajo influencia, de John Cassavetes. La protagonista de Las corrientes está atravesando algo. La gran cuestión era cómo representar eso visualmente, y había una idea de ciertos espacios algo atemporales. Una puesta en escena más clásica, en el sentido de tener la cámara en el trípode, utilizar paneos y travellings. No una cámara movediza y realista. La idea era que la estética de la película estuviera un poco corrida, emulando el momento muy especial que atraviesa Lina. Si uno revisa los films de Hitchcock, su forma de narrar con los planos... hoy por hoy es algo que genera extrañeza. Y eso me parecía interesante para esta historia. Hitchcock es muy concreto. Y la mirada de Lina, a pesar de estar a la deriva, es específica. Puede haber algo de fantasía e incluso cierto carácter lúdico, pero al mismo tiempo todo es bien concreto”.

Tal vez esa sea la otra gran paradoja de Las corrientes.

EL ROSTRO DE LINA



Ciertos acordes de “Los planetas”, la suite del compositor británico Gustav Holst, recuerdan a otros de su par estadounidense Bernard Herrmann, filiación que refuerza la conexión hitchcockiana. Para la realizadora la cuestión de la música siempre es difícil, sobre todo para alguien que no es músico. “¿Cómo expresar con palabras lo que uno siente cuando escucha una canción o una composición?”. Para Las corrientes Mumenthaler necesitaba algo que generara un clima de ensoñación, pero que al mismo tiempo conjurara el suspenso y permitiera la posibilidad de lo lúdico. “Un poco lo que atraviesa Lina, su estado de ánimo. Fran Gayo siempre fue mi asesor musical, y al ir escuchando temas, probando y desechando, llegamos a Holst. Al escucharlo me di cuenta de que era perfecto. Todo esto antes de comenzar a filmar, porque de hecho lo usamos como referencia tonal durante el rodaje”. Melodías, sonidos, imágenes que se duplican. Las corrientes incluye varias escenas delante de espejos, replicando la dualidad inherente al viaje transformativo de Lina: en Ginebra y en Buenos Aires, en casa y en la peluquería. ¿Qué reflejan esas superficies? ¿A Lina, a Cata, a un ser intermedio en vías de mutación?

Para interpretar el rol central –un papel difícil, ambiguo, misterioso– la directora de Abrir puertas y ventanas optó por alguien que, como la criatura de ficción, su creación, y ella misma, es una mujer de dos continentes. Una mujer nacida y criada en Mendoza que vive desde hace años en Francia, donde viene desarrollando una carrera profesional como actriz, sobre todo en el ámbito teatral. “Una sabe qué actrices están disponibles y quiénes podrían ser ideales para un papel, pero en este caso, en cierto momento, junto con la directora de casting, tomamos la decisión de buscar a alguien que viviera afuera. Eso tenía que ver con el momento particular que vive Lina. Nos interesaba que fuera una actriz que no estuviera tan impregnada de argentinidad. Tal vez sea muy sutil, pero sentí que eso podía sumar una pizca de distanciamiento. Es muy loco que cuando uno viaja puede reconocer de inmediato a alguien de su propio país. No es sólo la forma de vestir, es la manera de moverse, de gesticular. El cuerpo se impregna de donde uno vive”. Mumenthaler y la experimentada directora de casting María Laura Berch –quien hace poco estrenó su primer largo como realizadora junto a Laura Chiabrando, La noche sin mí– buscaron en agencias de talentos de España, Italia y Francia actrices argentinas que estuvieran trabajando en esos países. “En Francia había dos: Isabel Aimé González Solá y alguien más”.

Algo que no suele decirse, al menos en voz muy alta: cuando se trabaja con actores de renombre, con agendas apretadas, es muy difícil que puedan hacerse el hueco necesario para ensayar durante meses. “Y a mí me gusta mucho ensayar”, dice la cineasta. “Un actor famoso tiene sus beneficios en términos de llegada al público, visibilidad y prensa. Pero una pone en la balanza ciertas cuestiones, y lo cierto es que la elección de Isabel fue la adecuada. Además, al ser mendocina y francesa su acento era un poco extraño, y eso permitió poner al personaje en cierto lugar a partir del trabajo con su voz. Cómo tira las palabras, cómo respira, cómo va más a lo graves. Tuvimos una coach para esas cuestiones y fue muy interesante terminar de definir al personaje a partir de ahí”. En el otro extremo, el montaje, donde el mayor desafío fue “describir a un personaje activo, que tiene una vida cotidiana, y en paralelo sostener la atención en lo que pasa adentro de su cabeza. Entrelazar en el relato su mirada y las acciones, lo que uno ve como espectador”.

Abrir puertas y ventanas, 2011

>Abrir puertas y ventanas y La idea de un lago



LAS DOS PRIMERAS

Luego de los premiados cortometrajes El patio y Amancay, Milagros Mumenthaler debutó en el terreno del largometraje en 2011 con Abrir puertas y ventanas, película que participó de la competencia oficial del Festival de Locarno. Fue el punto de partida de un recorrido por decenas de encuentros cinematográficos internacionales y el inicio de una carrera que la transformó en una de las cineastas más importantes de su generación. En esa película el duelo toma posesión de una casa donde tres hermanas comparten los días del presente y el pasado luego de la muerte de su abuela. Ellas son Marina, Sofía y Violeta, encarnadas por María Canale, Martina Juncadella y Ailín Salas, tres chicas de entre dieciocho y veintipico de años. “Me interesan los vínculos entre hermanas y las relaciones familiares”, declaró en su momento a este diario Mumenthaler. “Creo que son muy ricas porque hay muchas cosas en juego y pueden pasar del amor al odio en un minuto. Es un mundo muy complejo que se construye sobre todo en el hogar, y no me interesaba ver cómo son ellas fuera de ese ámbito”. Lejos de cualquier atisbo de psicodrama o del uso de las rencillas y amores como origen para la sensiblería, la ópera prima de la realizadora demostró su talento para construir con enorme sutileza y sensibilidad un verdadero gineceo cinematográfico –esa casa (re)habitada con dificultad, deseos y ansiedades– que es a la vez hábitat y cuerpo vivo.



El duelo y la memoria vuelven a ser centrales en La idea de un lago, su segundo esfuerzo de largo metraje. Allí, Mumenthaler adaptó muy libremente Pozo de aire, un libro de fotografías y poemas de Guadalupe Gaona, en el cual la autora recuerda y vuelve a transitar unas vacaciones en la Patagonia, la geografía de la única imagen fotográfica que guarda de su padre, desaparecido durante la última dictadura. En el film, Inés (Carla Crespo) le da los últimos toques a la edición de un volumen literario-fotográfico mientras recorre los últimos meses de embarazo en soledad, luego de separarse de su pareja. Desde ese presente conflictivo, el relato viaja hacia un pasado de apariencia idílica, durante unas vacaciones de verano entre bosques y lagos con la familia y amigos, participando de encuentros, cenas y juegos. La idea de un lago alterna esos dos niveles temporales con un tercero, ligado a las primeras instancias de libertad juvenil, construyendo pacientemente un tapiz de pequeñas alegrías y grandes dolores. El otro personaje femenino de relevancia es el de la madre de Inés, interpretada por Rosario Bléfari, en uno de sus últimos papeles en la pantalla grande.