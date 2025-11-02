"Las cifras de apoyo obtenido muestran de manera contundente y definitiva el respaldo absoluto y mayoritario de la enorme masa de acreedores a nuestra propuesta de pago", resaltó ayer la cerealera rosarina Grassi SA, a cargo de Mariano Grassi al analizar el resultado del cramdow, instancia de salvataje final de la defaulteada Vicentin que cerró el viernes. Sobre un capital verificado de $ 100.412.824.176 se obtuvieron conformidades que alcanzan los $ 85.148.741,947 lo que representa el 84,90 %, superando de manera contundente el 66,66% requerido. En cuanto a las capitas, sobre un universo de 1722 acreedores verificados, se obtuvieron 1128 votos, el 65,5% sobre un exigible del 50% + 1 en esta categoría. "De esta forma, nuestra oferta fue la única que tuvo las conformidades requeridas para alcanzar las mayorías exigibles de ambas categorías".