Aldosivi venció por 3 a 1 a Independiente Rivadavia y con este resultado superó a Ñuls en la tabla de posiciones de la zona en el Clausura. El rojinegro quedó último a dos fechas del final del torneo. Además Talleres venció por 1 a 0 a Vélez en Liniers y lo alcanzó en la tabla anual. Ahora el equipo rosarino solo tiene a cuatro rivales por encima: Gimnasia, Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín. Sanjuaninos y mendocinos se enfrentarán entre sí este domingo, por el cual si hay un perdedor quedará al borde del abismo en la tabla anual. Si empatan, en cambio, ambos se acercarían a Newell's y no habría ningún equipo a más de tres puntos de distancia de los rojinegros.