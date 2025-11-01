Napoli, el puntero de la serie A de Italia, igualó por 0 a 0 ante Como que tuvo como titulares a los argentinos Nicolás Paz y Máximo Perrone y extendió su racha invicta a nueve partidos en el campeonato. En un encuentro parejo y con pocas emociones jugado en el estadio Diego Armando Maradona, el equipo de Antonio Conte tuvo la posesión, pero careció de eficacia en los metros finales. Como, que se encuentra sexto con 17 puntos a cinco de Nápoli, desperdició en el primer tiempo un penal que ejecutó Álvaro Morata y fue contenido por Vanja Milinkovic-Savic.

En otros partidos de la décima fecha, Juventus se impuso de visitante 2 a 1 a Cremonese y Udinese le infligió a Atalanta su primera derrota de la temporada al vencerlo como local por 1 a 0. La jornada se completará este domingo con los encuentros Hellas Verona-Inter, Torino-Pisa, Fiorentina-Lecce, Parma-Bologna y Milan-Roma.



