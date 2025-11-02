El tenista italiano Jannik Sinner conquistó el Masters 1000 de París tras derrotar al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6 (4) y recuperó el primer puesto del ranking mundial.

El italiano se impuso con autoridad en la final disputada en La Defense Arena, a pesar de que el canadiense se plantó en varios momentos, y confirmó su dominio en la temporada bajo techo.

La definición enfrentó a Sinner, número dos del mundo antes del torneo, y a Auger-Aliassime, décimo del ranking y aún con opciones de ingresar a las ATP Finals, por lo que el duelo tenía un condimento especial.

El italiano llegaba con una racha de 25 victorias consecutivas en pista cubierta y sin sets en contra durante la semana mientras que el canadiense buscaba su primer título de Masters 1000 después de una temporada con resultados de alto nivel.

El primer set quedó en manos de Sinner por 6-4 tras un quiebre inicial sobre el servicio de Auger-Aliassime, quien mostró imprecisión con su derecha en el arranque y facilitó el control del italiano, que sostuvo cada turno de saque con solidez y sin sobresaltos pese a un repunte del norteamericano en la mitad del parcial pero la diferencia construida en el inicio resultó decisiva.

El segundo parcial presentó un desarrollo más ajustado, ya que Auger-Aliassime evitó tres puntos de quiebre en el séptimo juego, mientras Sinner mantuvo un nivel alto en sus turnos de servicio.

El italiano evidenció señales de cansancio en algunos pasajes, aunque conservó precisión y orden táctico. La paridad llevó el set al tiebreak, donde Sinner mostró mayor jerarquía, aprovechó sus oportunidades y selló la victoria en sets corridos.

El título en París representa el primer Masters 1000 del año para Sinner y le permitió regresar al número uno del mundo, lugar en donde estaba ubicado el español Carlos Alcaraz, con un muy flojo rendimiento en Paris.