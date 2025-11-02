Nadie salió vencedor en el clásico de Cuyo, dado que Godoy Cruz y San Martín de San Juan igualaron sin tantos este domingo en un Feliciano Gambarte de Mendoza con localidades agotadas.

El resultado deja al borde del nocaut en ambas tablas a los dirigidos por Leandro Romagnoli, pero en zona clasificatoria a los play-offs, objetivo que se le torna casi imposible al Tomba, al que tampoco le sobran puntos en la Tabla Anual que lo acercan a una posible pérdida de categoría.

Sobre el cuarto de hora llegó peligro al área visitante: Barrea se llevó puesto a un rival, el juego siguió y la pelota la tomó Auzmendi para, de primera, acariciar un poste tras darle con el empeine.

Respondieron los sanjuaninos tras un error en la salida del Tomba, pero Tijanovich se enredó con sus propias piernas y dilapidó una gran ocasión. En un juego de trámite discreto, más tarde Borgogno se quedó con un remate de Altamira y Petroli con un cabezazo a quemarropa de Lecanda.

Entonces Morán escapó por el costado izquierdo y su centro al medio fue interceptado de cabeza por Auzmendi a la red, aunque el tanto fue anulado desde el VAR por offside de Andino en la jugada previa.

De vuelta de los vestuarios, el juego devino chatura exasperante, hasta que Maestro Puch escapó a su marcador y se la picó a Petroli, que se quedó con el balón.

Al rato, una acción temeraria de Altamira casi saca de la cancha al arquero Borgogno, quien en la agonía le ahogó el grito a Altamira. El final llegaría después sin goles ni emociones.



