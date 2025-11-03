Entra en la etapa final de La Liga Profesional. Además, se juega la definición de la Copa Argentina y se disputa otra jornada de Champions.
Torneo Clausura
La jornada 14 se cierra con el clásico del Sur:
Lunes
16.45: Platense vs Sarmiento
16.45: Defensa y Justicia vs Huracán
19.00: Central Córdoba vs Racing
21.15: Banfield vs Lanus
21.15: Belgrano vs Tigre
Mundial Sub 17
Comienza una nueva edición de la Copa Mundial de la categoría y debuta la Selección que dirige Diego Placente:
Lunes
11.45: Argentina vs Bélgica
Jueves
10.30: Argentina vs Túnez
Final Copa Argentina
Se define el torneo federal. El encuentro se disputará en cancha de Instituto:
Miércoles
21.10: Independiente Rivadavia vs Argentinos
Fórmula 1
El calendario llega a Brasil, que además tendrá carrera Sprint. La competencia comienza el viernes:
Viernes
11.30: Prácticas Libres 1
15.30: Clasificación Sprint
Champions League
Continúa la fase inicial de la temporada 25/26:
Martes
14.45: Slavia Praga vs Arsenal
14.45: Napoli vs Eintracht Frankfurt
17.00: Atlético Madrid vs Union Saint-Gilloise
17.00: Bodo Glimt vs Mónaco
17.00: Juventus vs Sporting CP
17.00: Liverpool vs Real Madrid
17.00: Olympiacos vs PSV
17.00: PSG vs Bayern Munich
17.00: Tottenham vs Copenhague
Miércoles
14.45: Pafos FC vs Villarreal
14.45: Qarabag vs Chelsea
17.00: Ajax vs Galatasaray
17.00: Brujas vs Barcelona
17.00: Inter vs Kairat Almaty
17.00: Manchester City vs Borussia Dortmund
17.00: Newcastle vs Athletic
17.00: Olympique Marsella vs Atalanta
17.00: Benfica vs Bayer Leverkusen
Premier League
Se cierra la jornada 10 en la Liga inglesa, que tiene al Arsenal como único lider:
Lunes
17.00: Sunderland vs Everton
La Liga
Termina la fecha 11 en España, en un torneo con Real Madrid como puntero:
Lunes
17.00: Real Oviedo vs Osasuna
Serie A
En Italia se cierra la jornada 10, que dejó a Napoli como único lider:
Lunes
14.30: Sassuolo vs Genoa
16.45: Lazio vs Cagliari