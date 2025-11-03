Entra en la etapa final de La Liga Profesional. Además, se juega la definición de la Copa Argentina y se disputa otra jornada de Champions.

Torneo Clausura

La jornada 14 se cierra con el clásico del Sur:

Lunes

16.45: Platense vs Sarmiento

16.45: Defensa y Justicia vs Huracán

19.00: Central Córdoba vs Racing

21.15: Banfield vs Lanus

21.15: Belgrano vs Tigre

Mundial Sub 17

Comienza una nueva edición de la Copa Mundial de la categoría y debuta la Selección que dirige Diego Placente:

Lunes

11.45: Argentina vs Bélgica

Jueves

10.30: Argentina vs Túnez

Final Copa Argentina

Se define el torneo federal. El encuentro se disputará en cancha de Instituto:

Miércoles

21.10: Independiente Rivadavia vs Argentinos

Fórmula 1

El calendario llega a Brasil, que además tendrá carrera Sprint. La competencia comienza el viernes:

Viernes

11.30: Prácticas Libres 1

15.30: Clasificación Sprint

Champions League

Continúa la fase inicial de la temporada 25/26:

Martes

14.45: Slavia Praga vs Arsenal

14.45: Napoli vs Eintracht Frankfurt

17.00: Atlético Madrid vs Union Saint-Gilloise

17.00: Bodo Glimt vs Mónaco

17.00: Juventus vs Sporting CP

17.00: Liverpool vs Real Madrid

17.00: Olympiacos vs PSV

17.00: PSG vs Bayern Munich

17.00: Tottenham vs Copenhague

Miércoles

14.45: Pafos FC vs Villarreal

14.45: Qarabag vs Chelsea

17.00: Ajax vs Galatasaray

17.00: Brujas vs Barcelona

17.00: Inter vs Kairat Almaty

17.00: Manchester City vs Borussia Dortmund

17.00: Newcastle vs Athletic

17.00: Olympique Marsella vs Atalanta

17.00: Benfica vs Bayer Leverkusen

Premier League

Se cierra la jornada 10 en la Liga inglesa, que tiene al Arsenal como único lider:

Lunes

17.00: Sunderland vs Everton

La Liga

Termina la fecha 11 en España, en un torneo con Real Madrid como puntero:

Lunes

17.00: Real Oviedo vs Osasuna

Serie A

En Italia se cierra la jornada 10, que dejó a Napoli como único lider:

Lunes

14.30: Sassuolo vs Genoa

16.45: Lazio vs Cagliari