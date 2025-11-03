Nacido en Lieja (Bélgica) el 8 de enero de 1936, Armand Mattelart se graduó en Derecho y se especializó en demografía antes de convertirse en uno de los grandes nombres de la Economía Política de la Comunicación. Su trayectoria fue singular: partió de Europa rumbo a América Latina en los años sesenta y, en Chile, encontró el espacio donde maduraría su pensamiento.

Durante el gobierno de Salvador Allende, Mattelart se desempeñó como profesor en la Universidad Católica de Valparaíso y participó en un vibrante movimiento intelectual centrado en la crítica de los medios de comunicación masiva. Fue en ese contexto que, junto a Ariel Dorfman, publicó la obra que lo haría mundialmente conocido: Para leer al Pato Donald (1971), un análisis magistral sobre las ideologías incrustadas en las narrativas de la cultura de masas y en el imperialismo cultural.

Con el golpe militar de 1973, Mattelart se vio obligado a abandonar Chile. Se estableció en Francia, donde consolidó una notable carrera académica, convirtiéndose en profesor emérito de la Universidad de París VIII (Vincennes–Saint-Denis). Desde allí, su influencia se irradió a los cuatro rincones del mundo, orientando a generaciones de investigadores en América Latina, Europa y África.

Autor de decenas de obras traducidas a varios idiomas, entre ellas La Comunicación-Mundo, Multinacionales de la Comunicación, La Invención de la Comunicación y, con Michèle Mattelart, Historia de las Teorías de la Comunicación, Armand se dedicó a comprender cómo la circulación global de información moldea las relaciones de poder y los modos de vida contemporáneos.

En toda su producción, Mattelart defendió una idea central: la comunicación es un campo de disputa política, y comprender sus mecanismos es esencial para cualquier proyecto emancipatorio. Para él, democratizar la información significaba también democratizar la propia sociedad.

Reconocido por su lucidez y rigor intelectual, se mantuvo activo incluso en sus últimos años, siguiendo con preocupación las nuevas formas de concentración mediática y la influencia de las plataformas digitales en la esfera pública.

Con su partida, el campo de la comunicación pierde a uno de sus pensadores más coherentes y visionarios, un intelectual comprometido con la transformación social y con la esperanza de que la comunicación pueda ser instrumento de libertad, y no de dominación.

La Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (FELAFACS) se solidariza con la familia y se une a la comunidad académica internacional en los homenajes a tan importante pensador.

* Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación – Regional Brasil