La oasismanía está totalmente instalada. Algunos dirán: "Yo los seguía desde Cemento” —o el Luna Park en este caso—, mientras que toda una generación los verá por primera vez.

En medio de ese contexto, a menos de dos semanas de su llegada a Argentina, la locura terminó de estallar el sábado con la llegada del local de merchandising oficial.

La comparación de precios y del catálogo, en relación con los "store" de Inglaterra, no tardó en llegar a las redes y a los multitudinarios grupos de WhatsApp.

Los productos: variedad y precios

El local abrió el sábado a las 10 hs. Había dos filas, una con reserva y otra sin turno. Ambas colmadas. Las reservas se hacen a través de la página oasis.seetickets.com, el ingreso es gratuito. Abre de 10 a 22 y estará habilitado hasta el 18 de noviembre.

El local está dentro de Alto Palermo, en su ingreso por Arenales. Es chico. Muy chico frente a las expectativas que se manejaban.

Las remeras cuestan $75.000 y los buzos $130.000. Las remeras para chicos cuestan $40.000. "La tela parece buena, pero no sé si para ese valor", afirmó Eliana, una fanática de la banda desde el local.

En indumentaria se suma el piluso -$40.000- y las bolsas de tela en dos opciones a $30.000 y $35.000.

En sección bazar, las opciones son varias: vaso de vidrio tamaño pinta $20.000, chupito -shot- $10.000, taza -jarrito de metal- $40.000, botella $45.000 y el mate -con tapa- $75.000.

Discos y vinilos, por ahora, solo hay de la carrera solista de Liam. Entre $60.000 y $90.000.

"Compré jarrito y shot, pero me voy decepcionada por los precios y la poca variedad", contó, por su lado, Lorena. Junto con Ailín, que compró un póster -$20.000-, iban por la gran vedette que se esperaba: la cinta scotch de Oasis.

Exacto, una cinta scotch que simplemente dice "oasis" y que la buscaban para "empapelar la heladera, lo que sea" y que fue vendida en Inglaterra.

Entre los faltantes, están los lápices, las biromes, libros y cuadernos, rompecabezas, encendedores, llaveros, pines e imanes.

Según la organización, con el transcurso de los días habrá reposición de stock y sumarán nuevos artículos.

Según Romina, "es un buen paseo para calmar la ansiedad y podés sacarte una foto con la tapa de '(What's the Story) Morning Glory?' de fondo".

Una semana llena de actividades

El local de merchandising, junto con el local de indumentaria exclusiva de Adidas -que comenzará mañana su venta-, son parte de una agenda cargadísima para las próximas dos semanas.

El mural a cargo de distintos artistas comenzará en los próximos días, para inaugurarse el fin de semana de los shows.

Shows tributo cada noche, los famosos drones, la visita a los hoteles y las previas -y post- de cada recital, invaden los días de los fans que se reúnen y descargan la ansiedad juntos, en noches de bares, tardes de mate y grupos de WhatsApp que acumulan cientos de mensajes.

El enojo de Liam con un fan

Una de las noches en Melbourne tuvo la presencia de una bengala entre el público. El hecho fue fuertemente repudiado por la banda.

Liam Gallagher se manifestó en X, con una frase escrita desde la bronca, que comienza con un "imbécil" y que remata con que a la persona que lo hizo "le llegará su merecido".

Oasis toca en Argentina en 12 días en el Monumental, después de 16 años, con dos noches agotadas. Su telonero será Richard Ashcroft.

Los fans están contando los días, las horas y los pesos para llegar a dos shows que serán históricos.