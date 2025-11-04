La comisión especial de la Cámara de Diputados de la Nación que investiga la causa del fentanilo contaminado sesionó ayer en Rosario en su séptima reunión, donde escucharon la palabra de 12 familias y expusieron detalles de la investigación que lleva adelante la justicia. Según el último reporte oficial, solo en la ciudad hay 49 casos fatales confirmados, de los 124 fallecidos a nivel nacional por este opioide adulterado. Diputados nacionales llegaron a la ciudad, otros estuvieron por Zoom, y escucharon los crudos testimonios, consultaron sobre los casos y destacaron el avance de la investigación que conduce el juez Ernesto Kreplak en el Juzgado N° 3 de La Plata, ya que se trata de una causa federal.
