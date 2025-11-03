Con el auditorio del campus universitario colmado y en un marco de profunda significación institucional, el Dr. Gustavo Soos asumió como nuevo Rector de la Universidad Nacional del Oeste (UNO).

La Jura de la Asamblea Universitaria Constitutiva marcó el inicio de una ceremonia que reunió a representantes del ámbito académico, judicial y político. Estuvieron presentes la Dra. Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense; el Dr. Daniel Posse, presidente del Tribunal Superior de Tucumán; el Dr. Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia; y el Dr. Lucas Papini, fiscal general de Chubut, entre otras autoridades judiciales.

También participaron intendentes de la región, entre ellos el Dr. Gustavo Menéndez (Merlo), el Dr. Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), el Sr. Ricardo Curuchet (Marcos Paz), el Dr. Javier Osuna (General Las Heras), el Dr. Facundo Diz (Navarro), Dr. Pablo Garate, Intendente de Tres Arroyos, junto a rectores de universidades nacionales como Jaime Perczyk, Diego Molea, Carlos Grecco, Daniel Martínez y Carolina Farías.

Asimismo, acompañaron varios representantes del Poder Judicial Federal, entre ellos, el Dr.Sergio Fernández, Juez de Cámara en lo contencioso administrativo, el Dr. Néstor Barral, Presidente de la Cámara Federal de San Martín, los doctores Marcos Morán, y Marcelo Fernández, Jueces de la Cámara Federal de San Martín, el Dr. Juan Manuel Culotta, Juez Federal de Tres de Febrero, el Dr. Ricardo Basilico, Juez de la Cámara del Tribunal Oral, el Dr.Walter Lara Correa, Juez en lo Contencioso Administrativo y el Dr. Juan Perozziello Vizier, presidente de la Cámara Nacional Civil y Comercial.

Se hicieron presentes, además, jueces y juezas del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, junto a magistrados de diferentes instancias de los departamentos judiciales de Merlo, Morón, San Martín y Moreno-General Rodríguez.

En su primer discurso como rector, Soos destacó la importancia de la educación pública como herramienta de movilidad social y justicia. “Nuestra Universidad fue una oportunidad para quienes habían visto postergado su derecho a estudiar. Hoy ellos ven su sueño materializado en nuestras aulas”, expresó.

Hijo de trabajadores del conurbano, el nuevo rector subrayó su compromiso con la inclusión, la innovación y la continuidad institucional: “Nada empieza de cero. Tenemos una obra colectiva que nos sostiene. El desafío es seguir creciendo, defendiendo la educación pública y formando mujeres y hombres libres y comprometidos."

El Magíster Roberto Jesús Gallo, quien ocupa ahora el cargo de Vicerrector, agradeció el acompañamiento de la comunidad universitaria y señaló: “La UNO creció de unos pocos centenares a más de 25.000 estudiantes. Hemos avanzado en investigación, extensión y formación de excelencia. Ahora toca sostener y profundizar ese camino.

”El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, acompañó el acto y recordó junto a Soos los inicios del proyecto universitario en el distrito: “Ver esta universidad florecer en nuestra tierra es un sueño hecho realidad. Venimos de familias de laburantes; por eso, cada nuevo estudiante que cruza sus puertas es una victoria colectiva.

”En alusión a sus palabras, el rector Soos dijo: “Gustavo sueña con una universidad de 100.000 estudiantes y, seguramente, se concretará, porque él primero sueña y luego emprende para hacer realidad esos sueños.”

Un compromiso con el futuro

Al finalizar, Soos afirmó que la nueva etapa de gestión buscará sostener lo logrado y ampliar las oportunidades educativas para toda la región. “En estos momentos difíciles donde el gobierno nacional no dispone de recursos para las universidades, tal vez sea momento de preparar la nave para que, cuando se pueda inyectar más combustible a la educación pública, estemos listos para despegar hacia donde soñamos.”

La UNO se propone crecer en matrícula, oferta académica y presencia territorial, fortaleciendo su papel como universidad pública de cercanía y transformando la vida de toda la comunidad.

Acerca de Gustavo Soos

El Dr. Gustavo Soos es abogado, Especialista yMagíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia y en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, España. Actual Rector de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), ha orientado su trayectoria al fortalecimiento de la educación pública, la innovación académica y la inclusión social.



