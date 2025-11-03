Huracán renovó sus ilusiones de clasificación para los Play Offs del Torneo Clausura gracias al espectacular triunfo que obtuvo en Florencio Varela ante Defensa y Justicia. El 3-1 final le dio aire a Frank Kudelka, que venía muy cuestionado por los últimos resultados. Con los tres puntos, el Globo regresó a zona de clasificación aunque deberá aguardar el cierre de toda la jornada para saber si se mantiene entre los ocho.

Apretado por la posición en la tabla, Huracán apeló a toda su practicidad para llevarse un triunfo clave para sus aspiraciones. Si bien Defensa manejó más la pelota y llevó el gasto del encuentro, el Globo fue mucho más peligroso y generó muchas más ocasiones de gol que su adversario. Claro que la expulsión de Alexis Soto en el inicio del segundo tiempo, justo después del empate parcial de Abiel Osorio, resultó vital para el triunfo final de los de Parque Patricios.

El primer gol de Huracán fue una síntesis perfecta de lo que fue a buscar a Varela: Miljevic robó en la salida y habilitó a Giménez, que con algo de fortuna venció a Bologna. El empate de Osorio de cabeza parecía que modificaba el trámite, pero la expulsión de Soto se sintió. El ingresado Lescano, de palomita por el segundo palo tras un centro de Guidara, adelantó a su equipo, que selló el triunfo con un tiro libre indirecto dentro del área de Miljevic para ilusionarse con la clasificación.











